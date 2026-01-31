1 февраля в матче 20-го тура французской Лиги 1 сыграют «Страсбург» и ПСЖ. Начало встречи — в 22:45 мск.

«Страсбург»

Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе после 19-и туров. «Страсбург» ведет борьбу за еврокубки, от которых отстает на 1 балл.

На своем поле команда выступает также здорово, располагаясь на 5-й позиции в таблице по этому показателю. «Страсбург» набрал 19 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке команда разгромила «Лилль» со счетом 4:1. Матчем ранее «Страсбург» одолел «Метц» (2:1), отличившись победным голом на 43-й минуте.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот период «Страсбург» также одолел «Авранш» со счетом 6:0 в Кубке Франции.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: Барко (перебор желтых карточек) и Соу (травма).

Состояние команды: У «Страсбурга» продолжается удачный отрезок, в котором команда не проигрывает. Без поражений уже 8 матчей подряд — это отличный результат.

К тому же, «Страсбург» не проигрывал ПСЖ в последних 2-х очных противостояниях. За этот отрезок команда по одному разу победила и сыграла вничью.

ПСЖ

Турнирное положение: У парижан продолжается ожесточенная борьба за лидерство в чемпионате Франции. После 19-и туров ПСЖ занимает 2-е место в таблице с 45-ю очками в активе.

Команда Луиса Энрике отстает от «Ланса» (1-е место) лишь на 1 балл, имея на одну игру в запасе. ПСЖ должен набирать максимальное количество очков, чтобы не дать шансов конкурентам.

Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Ньюкаслом» (1:1) в Лиге чемпионов, а до этого ПСЖ одержал победу над «Осером» (1:0) в Лиге 1.

У парижан продолжается победная серия в чемпионате Франции, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот отрезок ПСЖ забил 14 голов при 3-х пропущенных.

Не сыграют: Кварацхелия и Ндианту (у всех — травмы).

Состояние команды: ПСЖ проводит отличный сезон, но «Ланс» решил навязать реальную борьбу за чемпионство. Подопечным Луиса Энрике нельзя терять очки, чтобы не выпадать из гонки.

В нынешнем сезоне у ПСЖ нет яркого и супер-результативного форварда. Лучший бомбардир команды Брэдли Баркола забил 7 голов за 16 матчей в чемпионате Франции.

Прогноз Андрея Канчельскиса

Один из лучших за всю историю России легионеров Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru предположил, чем закончится непростой матч 20-го тура чемпионата Франции между «Страсбургом» и ПСЖ.

Понятно, «ПСЖ» снова станет чемпионом по принципу — вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Чуть забуксовали, но это нормально. Команда омолаживается постоянно, Энрике все делает на перспективу. Сейчас вот еще какого-то пацана 17-летнего подтянул. Это тот тренер, который работает ради будущего. Но и на результат тоже. После такой игры с «Ньюкаслом», лишними «стыками» сейчас (С «Монако» — прим. ред.), тут должны просто рвать. Они этот спад легко преодолеют. Даже без Хвичи пока. Да, Руис в середине тоже потеря, но восполнимая. Никаких системных провалов без него мы сейчас не увидели. Да, отрыв от «Ланса» всего два очка, но это им не ровня, у них всегда будет комплекс середняка. Не «Марсель», «Лион», или «Монако», кто могли бы когда-то претендовать. А «Страсбург», думаю, калиф на час. Тренер ушел в «Челси» сейчас, это тоже такая душевная травма для игроков. Так что 0:2 предскажу. Андрей Канчельскис Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»

Статистика для ставок

У «Страсбурга» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд

В последних 3-х встречах во всех турнирах ПСЖ не забивал больше одного гола за игру

В последних 2-х очных поединках «Страсбург» ни разу не проигрывал ПСЖ (1 победа и 1 ничья)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.40, а победа «Страсбурга» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.40 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Страсбург» сдержит атаку ПСЖ в 1-м тайме.

2.45 Ничья в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Страсбург» — ПСЖ принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.45.

Прогноз: ПСЖ не забивает много голов в последних матчах.

1.80 Индивидуальный тотал ПСЖ 2 меньше. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Страсбург» — ПСЖ позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Индивидуальный тотал ПСЖ 2 меньше за 1.80.