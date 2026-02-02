Президент ФИФА Джанни Инфантино дал комментарий касательно отстранения сборной России от участия в международных турнирах.

Джанни Инфантино globallookpress.com

«Мы обязаны это сделать — рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров. Этот запрет ничего не дал, он лишь породил ещё больше разочарования и ненависти. Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу», — приводит слова Инфантино Sky News.

Помимо этого, глава ФИФА заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и «закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам».

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.