Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травме полузащитника команды Микеля Мерино.

Микель Мерино — полузащитник «Арсенала» globallookpress.com

«Ему предстоит операция, которая не всегда дает положительный результат. Мерино — очень важный игрок для нас, универсальный футболист, способный играть на разных позициях, и это большой удар для команды.

Это очень редкая травма, поэтому нам нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация после операции, как будет реагировать организм. Я знаю, что Микель сделает абсолютно все, что в его силах, чтобы вернуться как можно скорее. Но нужно уважать процесс выздоровления и тот факт, что это довольно редкая травма.

Когда теряешь такого важного игрока за четыре месяца до конца сезона, нужно сделать все возможное, чтобы найти ему подходящую замену», — цитирует Артету сайт «Арсенала».

Напомним, что у Мерино повреждение кости в правой стопе. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Арсенал» 21 матч в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.