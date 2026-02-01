Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о назначении Хуана Карседо на должность главного тренера «красно-белых».

«Спартаку все равно не светит чемпионство, а Карседо просуществует в качестве тренера команды не дольше окончания сезона. Потом "Спартак" будет опять кого-то искать. Там же в клубе чудеса творятся.

"Спартаку" нужен тренер, исходя из чемпионских традиций, а они берут тренера, который без имени и чести. Нет, мы ничего против Карседо не имеем, где-то был вторым тренером, но у него нет того чемпионского задора.

Надо брать либо нашего парня, который приведет команду к чемпионству своей харизмой, либо брать топового европейца. Потом же еще в Европе надо что-то показывать, когда нас пустят», — заявил Заварзин «Советскому Спорту».

После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Спартак» занимает 6-е место в таблице