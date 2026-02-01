«Парма» примет «Ювентус» в матче 23-го тура Серии А. Команды проведут встречу 1 февраля на «Эннио Тардини». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Ювентус» ведет борьбу в зоне с 4-го по 6-е места. Туринцы занимают пятую строчку. Сзади их поджимает «Комо», а сами они дышат в спину «Роме». Таким образом, победа может помочь команде выйти на 4-е место.

В прошлом матчей «бьянконери» не испытали особых проблем с «Пармой». Гости выиграли со счетом 2:0, победив в 3 из 5 матчей против «крестоносцев». Накануне «Юве» обыграл «Наполи» и «Бенфику», а также сыграл нулевую с «Монако». Команда в хорошей форме для того, чтобы добыть нужный результат.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.

Котировки букмекеров: 8.60 на победу «Пармы», 4.90 на ничью, 1.37 на победу «Ювентуса».

Прогноз ИИ: «Ювентус» разгромит «Парму» со счетом 4:0.

Трансляция матча

