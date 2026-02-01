«Парма» примет «Ювентус» в матче 23-го тура Серии А. Команды проведут встречу 1 февраля на «Эннио Тардини». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
«Ювентус» ведет борьбу в зоне с 4-го по 6-е места. Туринцы занимают пятую строчку. Сзади их поджимает «Комо», а сами они дышат в спину «Роме». Таким образом, победа может помочь команде выйти на 4-е место.
В прошлом матчей «бьянконери» не испытали особых проблем с «Пармой». Гости выиграли со счетом 2:0, победив в 3 из 5 матчей против «крестоносцев». Накануне «Юве» обыграл «Наполи» и «Бенфику», а также сыграл нулевую с «Монако». Команда в хорошей форме для того, чтобы добыть нужный результат.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Котировки букмекеров: 8.60 на победу «Пармы», 4.90 на ничью, 1.37 на победу «Ювентуса».
- Прогноз ИИ: «Ювентус» разгромит «Парму» со счетом 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Парма» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
