прогноз на матч Серии А, ставка за 2.60.

1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии сыграют «Парма» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск.

«Парма»

Турнирное положение: «Парма» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 23 очка и находится в середине таблицы.

Команда занимает 14-ю строчку при пяти победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на данный момент 14:26.

Последние матчи: в последнем матче в рамках 22-го тура «Парма» крупно уступила «Аталанте» со счетом 0:4, полностью провалив поединок.

До этого клуб два матча к ряду завершил вничью. «Сухие» нули в поединках против «Дженоа» и «Наполи». Также клуб смог минимально обыграть «Лечче» со счетом 2:1.

Не сыграют: травмированы — Лаутаро Валенти, Понтус Альмквист, Абдулайе Ндиайе, Дзион Судзуки и Матия Фриган, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Парма» в последних шести матчах смогла выиграть всего один матч. При этом клуб забил всего три мяча в этих поединках, пропустив семь в свои ворота. Отрыв от зоны стыковых матчей у клуба составляет шесть очков. Справиться ли «Парма» с давлением?

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус» занимает пятую строчку в Серии А, набрав на данный момент 42 очка при 12 победах, шести матчах вничью и четырех поражениях. Общая разница мячей — 35:17.

Последние матчи: в последнем матче «Ювентус» не смог забить мячей в поединке против «Монако» в Лиге чемпионов (0:0). Команда набрала 13 баллов по итогам общего этапа и в 1/16 финала сыграет против «Галатасарая».

Ранее «зебры» разгромили действующего чемпиона, «Наполи», со счетом 3:0 и обыграли «Бенфику» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Аркадиуш Милик, Даниеле Ругани и Душан Влахович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах чемпионата «Ювентус» оступился лишь однажды, проиграв «Кальяри» в 21-м туре со счетом 0:1. При этом в пяти крайних встречах клуб 12 раз поражал ворота своих соперников в Серии А.

«Ювентус» вполне может ворваться в топ-3 чемпионата Италии в случае победы, однако как показал опыт игры с «Кальяри» фаворит является фаворитом только на бумаге. Однако кризисная «Парма» не выглядит угрозой для «Ювентуса».

Статистика для ставок

«Ювентус» выиграл шесть из восьми последних матчах Серии А

«Парма» идет на серии из трех матчей без побед

в первом круге чемпионата «Ювентус» обыграл «Парму» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.40, выигрыш «Пармы» — в скромные 7.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.91 и 1.83.

Прогноз: сыграем на ожидании тотала больше 3 в матче. «Ювентус» раззабивался в последних играх, а «Парма» вполне готова ответить.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.60.

Прогноз: предлагаем сыграть на форе «Ювентуса» в матче (-2). Верим в уверенную победу фаворита.

Ставка: Фора «Ювентуса» (-2) в матче за 3.35.