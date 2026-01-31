1 февраля в 23-м туре чемпионата Италии сыграют «Парма» и «Ювентус». Начало встречи — в 22:45 мск.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 23 очка и находится в середине таблицы.
Команда занимает 14-ю строчку при пяти победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на данный момент 14:26.
Последние матчи: в последнем матче в рамках 22-го тура «Парма» крупно уступила «Аталанте» со счетом 0:4, полностью провалив поединок.
До этого клуб два матча к ряду завершил вничью. «Сухие» нули в поединках против «Дженоа» и «Наполи». Также клуб смог минимально обыграть «Лечче» со счетом 2:1.
Не сыграют: травмированы — Лаутаро Валенти, Понтус Альмквист, Абдулайе Ндиайе, Дзион Судзуки и Матия Фриган, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Парма» в последних шести матчах смогла выиграть всего один матч. При этом клуб забил всего три мяча в этих поединках, пропустив семь в свои ворота. Отрыв от зоны стыковых матчей у клуба составляет шесть очков. Справиться ли «Парма» с давлением?
«Ювентус»
Турнирное положение: «Ювентус» занимает пятую строчку в Серии А, набрав на данный момент 42 очка при 12 победах, шести матчах вничью и четырех поражениях. Общая разница мячей — 35:17.
Последние матчи: в последнем матче «Ювентус» не смог забить мячей в поединке против «Монако» в Лиге чемпионов (0:0). Команда набрала 13 баллов по итогам общего этапа и в 1/16 финала сыграет против «Галатасарая».
Ранее «зебры» разгромили действующего чемпиона, «Наполи», со счетом 3:0 и обыграли «Бенфику» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированы — Аркадиуш Милик, Даниеле Ругани и Душан Влахович, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних матчах чемпионата «Ювентус» оступился лишь однажды, проиграв «Кальяри» в 21-м туре со счетом 0:1. При этом в пяти крайних встречах клуб 12 раз поражал ворота своих соперников в Серии А.
«Ювентус» вполне может ворваться в топ-3 чемпионата Италии в случае победы, однако как показал опыт игры с «Кальяри» фаворит является фаворитом только на бумаге. Однако кризисная «Парма» не выглядит угрозой для «Ювентуса».
Статистика для ставок
- «Ювентус» выиграл шесть из восьми последних матчах Серии А
- «Парма» идет на серии из трех матчей без побед
- в первом круге чемпионата «Ювентус» обыграл «Парму» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.40, выигрыш «Пармы» — в скромные 7.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.91 и 1.83.
Прогноз: сыграем на ожидании тотала больше 3 в матче. «Ювентус» раззабивался в последних играх, а «Парма» вполне готова ответить.
Ставка: Тотал больше 3 мячей в матче за 2.60.
Прогноз: предлагаем сыграть на форе «Ювентуса» в матче (-2). Верим в уверенную победу фаворита.
Ставка: Фора «Ювентуса» (-2) в матче за 3.35.