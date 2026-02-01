В воскресенье, 1 февраля, «Парма» примет «Ювентус» в рамках 23-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

32' Сбили Кейта на подступах к штрафной «Ювентуса», готовится штрафной «Пармы».

30' Удар Эмануэле Валери из-за пределов штрафной «Юве», вытянувшись в струнку на угловой перевел мяч вратарь Ди Грегорио.

30' Позиционная атака «Ювентуса», внимательно обороняются хозяева.

28' После проверки ВАР, определено: нет красной карточки.

27' ВАР смотрится, на предмет красной карточки игроку «Ювентуса».

26' Желтая карточка показана Уэстону Маккенни, за грубый фол в центре поля на Марьяно Тройло.

24' Желтая карточка показана Бремеру.

22' Повреждение у Консейсау, медики «Юве» оказывают ему помощь за пределами поля.

20' Джонатан Дэвид искал обостряющей передачей Консейсау в штрафной «Пармы», но в последний момент помешали нападающему гостей нанести удар.

18' Подача со штрафного «Пармы» к воротам «Юве», но до удара дело не дошло.

17' Желтая карточка показана Шику Консейсау, за грубый подкат сзади на Мандела Кейта.

15' Гоол! 0:1. После подачи с углового «Юве» в исполнении Консейсау, головой Бремер вбил мяч в сетку ворот «Пармы».

13' Угловой «Пармы» в исполнении Кавильи, сняли «верх» защитники «Ювентуса».

11' Выводили Тюрама на ударную позицию в штрафной «Пармы» гости, в последний момент накрыли полузащитника «Ювентуса» хозяева.

10' Следуют подачи в штрафную «Пармы», отбиваются гости.

08' С мячом игроки «Юве», около штрафной «Пармы» гости ищут возможность обострить ситуацию.

08' В высоком темпе развивается игра.

06' Удар Шику Консейсау с линии вратарской «Пармы», мяч угодив в перекладину выскочил в поле.

04' Позиционная атака «Ювентуса», пока мяч в середине поля разыгрывается.

03' Высоким блоком встречают атаки «Юве» футболисты «Пармы».

01' В упор бил Консейсау из пределов штрафной «Пармы», супер сейв совершил вратарь хозяев Эдоардо Корви, в прыжке мяч на угловой переправив.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ювентуса».

До матча

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Эннио Тардини» в Парме, вмещающем 21 473 зрителя.

22:25 Главным судьей матча будет Франческо Фурно.

Стартовые составы команд

«Парма»: Корви, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Валери, Кейта, Бернабе, Кавилья, Ористанио, Ондрейка, Пельегрино.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Келли, Камбьязо, Бремер, Маккенни, Локателли, Тюрам, Дэвид, Йылдыз, Консейсау.

«Парма»

«Парма» после 22-х туров текущего розыгрыша итальянской Серии А набрала 23 очка и находится в середине таблицы. Команда занимает 14-ю строчку при пяти победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на данный момент 14:26. В последнем матче в рамках 22-го тура «Парма» крупно уступила «Аталанте» со счетом 0:4, полностью провалив поединок. До этого клуб два матча к ряду завершил вничью. «Сухие» нули в поединках против «Дженоа» и «Наполи». Также клуб смог минимально обыграть «Лечче» со счетом 2:1.

«Парма» в последних шести матчах смогла выиграть всего один матч. При этом клуб забил всего три мяча в этих поединках, пропустив семь в свои ворота. Отрыв от зоны стыковых матчей у клуба составляет шесть очков. Справиться ли «Парма» с давлением? Травмированы — Лаутаро Валенти, Понтус Альмквист, Абдулайе Ндиайе, Дзион Судзуки и Матия Фриган, дисквалифицированных игроков нет.

«Ювентус»

«Ювентус» занимает пятую строчку в Серии А, набрав на данный момент 42 очка при 12 победах, шести матчах вничью и четырех поражениях. Общая разница мячей — 35:17. В последнем матче «Ювентус» не смог забить мячей в поединке против «Монако» в Лиге чемпионов (0:0). Команда набрала 13 баллов по итогам общего этапа и в 1/16 финала сыграет против «Галатасарая». Ранее «зебры» разгромили действующего чемпиона, «Наполи», со счетом 3:0 и обыграли «Бенфику» в матче Лиги чемпионов со счетом 2:0.

В девяти последних матчах чемпионата «Ювентус» оступился лишь однажды, проиграв «Кальяри» в 21-м туре со счетом 0:1. При этом в пяти крайних встречах клуб 12 раз поражал ворота своих соперников в Серии А. «Ювентус» вполне может ворваться в топ-3 чемпионата Италии в случае победы, однако как показал опыт игры с «Кальяри» фаворит является фаворитом только на бумаге. Однако кризисная «Парма» не выглядит угрозой для «Ювентуса». Травмированы — Аркадиуш Милик, Даниеле Ругани и Душан Влахович, дисквалифицированных игроков нет.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч в рамках Серии А. 24-го августа в Турине победил «Ювентус» со счетом 2:0.

За всю историю команды сыграли между собой 71 матч. В 38 играх победил «Ювентус», в 14 «Парма», оставшиеся 19 матчей завершились вничью.

