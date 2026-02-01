Матч 24-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» состоится 1 февраля на «Олд Траффорд». Старт поединка в 17:00 мск.
«Челси» и «Ливерпуль» выиграли свои матчи в этом туре и «Манчестер Юнайтед» снова оказался за пределами зоны еврокубков. Однако подопечные Майкла Каррика могут вернуть себе 4-е место в случае победы.
С момента прихода Каррика МЮ выиграл два матча подряд. «Манкунианцы» обыграли «Манчестер Сити» (2:0) и «Арсенал» (3:2). Сейчас «Юнайтед» единственная команда АПЛ, которая ни разу не проиграла за 5 последних туров чемпионата. Смогут ли «красные дьяволы» развить успех и закрепиться в зоне Лиги чемпионов?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.57 на победу «Манчестер Юнайтед», 4.50 на ничью, 5.20 на победу «Фулхэма».
- Искусственный интеллект считает, что «Ман Юнайтед» добьется победы с минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.