1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 38 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом лишь в один пункт от пятого в таблице «Челси», а также с отставанием в восемь очков от третьей «Астон Виллы».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура английского первенства «Красные Дьяволы» на выездном поле одержали победу над «Арсеналом» (3:2).

Перед этим в предыдущем туре АПЛ они также набрали три очка, когда теперь дома с результатом 2:0 обыграли «Манчестер Сити» в первом поединке с Майклом Карриком во главе коллектива.