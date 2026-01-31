1 февраля в 24-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манчестер Юнайтед» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 38 баллов в активе и находится в верхней половине таблицы.
Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом лишь в один пункт от пятого в таблице «Челси», а также с отставанием в восемь очков от третьей «Астон Виллы».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура английского первенства «Красные Дьяволы» на выездном поле одержали победу над «Арсеналом» (3:2).
Перед этим в предыдущем туре АПЛ они также набрали три очка, когда теперь дома с результатом 2:0 обыграли «Манчестер Сити» в первом поединке с Майклом Карриком во главе коллектива.
Не сыграют: травмированы — де Лигт, Доргу и Зиркзе, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Манчестер Юнайтед» выиграл после четырех матчей без побед. Это вроде бы говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, но им противостоит весьма непростой соперник. Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами. Турнирное положение: «Фулхэм» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 34 балла в активе и борется за попадание в еврокубки. Команда занимает седьмую позицию с отставанием в три пункта от зоны континентальных турниров (топ-5), а также в четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4), которую замыкает нынешний соперник. Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального первенства «Дачники» на своем поле одержал победу над «Брайтоном» (2:1). Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Лидса» с результатом 0:1. Не сыграют: травмированы — Бобб, Лукич и Родригу Муниз, дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих. Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться даже мировой им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе. Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами. Легендарный футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru расценил шансы своей бывшей команды в матче с «Фулхэмом». Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.50, выигрыш «Фулхэма» — в 5.10. ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20. Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из шести последних выездных поединков. При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий. Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12. Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их семи из восьми последних матчей. Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 2.39.
«Фулхэм»
Прогноз Андрея Канчельскиса
Пока к Каррику отношение двоякое. Он пришел позже, когда меня уже не было. Может быть, эмоциональный всплеск обычный, или смена тренировочного процесса моментально. Никто из моих друзей ничего не видит, в Каррингтон никого не пускают. Ясно, что «отпустил» их после португальца в психологическом плане. Пока только эмоции. Подтянул пару ребят, которых тот не ставил, что-то передернул — дало результат. Смотрел на «Олд Траффорд» с «Вест Хэмом» в декабре (1:1), ну это просто была беда. В атаке — вообще «ноль». Хотя состав объективно может лишь на 10 процентов хуже, чем было при мне. «Фулхэм» при всем при том обязаны дома обыгрывать. Хотя интересная команда, но явно перебрала очков на фарте. И из года в год не ставит никаких задач. Просто дома радовать своих болельщиков, других нет. При этом португалец там (Марку Силва — прим. ред.) — хороший специалист, пойдет выше. Но пока отказывается. «Юнайтед» под результат в любой ситуации, выиграем — 2:0.Андрей КанчельскисЛегенда «МЮ»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированы — де Лигт, Доргу и Зиркзе, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальный чемпионат, «Манчестер Юнайтед» выиграл после четырех матчей без побед.
Это вроде бы говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, но им противостоит весьма непростой соперник.
Брайан Мбемо — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Турнирное положение: «Фулхэм» после 23-х туров английской Премьер-лиги имеет 34 балла в активе и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает седьмую позицию с отставанием в три пункта от зоны континентальных турниров (топ-5), а также в четыре очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4), которую замыкает нынешний соперник.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 23-го тура национального первенства «Дачники» на своем поле одержал победу над «Брайтоном» (2:1).
Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Лидса» с результатом 0:1.
Не сыграют: травмированы — Бобб, Лукич и Родригу Муниз, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» проиграл лишь раз при пяти победах и двух ничьих.
Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем не менее, добиться даже мировой им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.
Гарри Уилсон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Легендарный футболист «МЮ» Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru расценил шансы своей бывшей команды в матче с «Фулхэмом».
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.50, выигрыш «Фулхэма» — в 5.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из шести последних выездных поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их семи из восьми последних матчей.
Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 2.39.