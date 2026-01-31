В матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Леванте» будет принимать мадридский «Атлетико». Команды сыграют 31 января на «Сьюдад де Валенсия», игра начнется в 20:30 мск.
«Леванте» с 17 очками на счету находится на предпоследней строчке турнирной таблицы и в ближайшие туры у нее точно не будет перспектив покинуть зону вылета, если ей не удастся выиграть. Хотя в прошлом туре команда обыграла «Эльче» 3:2, добыв свою четвертую победу в сезоне.
«Атлетико» сыграет после недели еврокубков, в течение которой «матрасники» проиграли 1:2 «Буде-Глимт». Однако в Ла Лиге у команде Диего Симеоне все хорошо. Она исправно идет третьей с 44 баллами на счету и не проигрывает с 6 декабря. В последнем матче турнира столичный коллектив разгромил «Мальорку» со счетом 3:0.
