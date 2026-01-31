Матч в Валенсии сводит вместе команду, отчаянно цепляющуюся за очки, и претендента на высокие места, для которого важна каждая осечка конкурентов. «Леванте» при Каштру стал смелее в атаке, но всё ещё уязвим при позиционной обороне, особенно под длительным давлением. «Атлетико» же в гостях действует прагматично и редко раскрывается, предпочитая минимальный перевес. С учётом турнирной мотивации хозяев и осторожного стиля гостей игра может развиваться в закрытом ключе с высокой ценой каждой ошибки

19' Опять после подачи с угла поля верховое единоборство выиграл Нико Гонсалес, но на этот раз удар не получился.

16' Значительное преимущество у мадридцев.

14' Маркос Льоренте опасно фолил в центре поля, прерывая атаку хозяев, но судья откровенно его пожалел и не стал показывать жёлтую карточку.

12' Карим Тунде здорово прорвался по правому флангу, подал в штрафную, но защитники «Атлетико» выиграли борьбу за мяч.

10' Кардозо в центре поля нарушил правила на Ромеро.

06' На этот раз угловой не принёс опасности воротам «Леванте».

Статистика матча 0 Удары в створ 1 33 Владение мячом 67 0 Угловые удары 3 0 Фолы 2

05' Сёрлот рвался по центру к штрафной, сделал передачу налево на ход Гонсалесу, который попытался прострелить, но попал в защитника — угловой.

02' Молина подал от правого угла на ближнюю штангу, откуда затылком пробил Гонсалес, но вытащил мяч из под перекладины Мэтью Райан.

02' Первый угловой в матч подаст «Атлетико».

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

20:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:27 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 В Валенсии солнечно, +17 градусов.

20:10 Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания); Ассистент: Элиана Фернандес (Испания); Ассистент: Худит Романо Гарсия (Испания); Резервный: Поль Годия Соле (Испания).

20:00 Матч пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания), вместимостью 25 534 зрителей.

Стартовые составы команд

Леванте: Мэтью Райан, Джереми Тольян, Адриан Де Ла Фуэнте, Алан Маттурро, Матиас Морено, Юго Рагубер, Пабло Мартинес, Карлос Альварес, Икер Лосада, Иван Ромеро, Карим Тунде.

Атлетико: Ян Облак, Маттео Руджери, Науэль Молина, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Маркос Льоренте, Пабло Барриос, Джонни Кардозо, Николас Гонсалес, Тьяго Альмада, Александр Сёрлот.

Леванте

«Леванте» продолжает борьбу за выживание и подходит к туру на 19-м месте таблицы, отставая от спасительной 17-й строчки на пять очков. При этом текущая форма команды заметно лучше, чем общий турнирный фон. В январе под руководством Луиша Каштру валенсийцы набрали семь очков за четыре тура — серьёзный показатель для аутсайдера. На этом отрезке «лягушки» сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Эспаньолом» (1:1), одержали крупную выездную победу над «Севильей» (3:0), уступили «Реалу» (0:2) и вырвали важные три очка у «Эльче» (3:2). В 2026 году команда забивает в среднем 1,8 гола за матч, что говорит о явном прогрессе в атаке. Главная проблема — домашние встречи: при родных трибунах «Леванте» набрал лишь 22% возможных очков, однако с приходом нового тренера здесь уже есть победа и ничья в двух турах.

Атлетико

«Атлетико» уверенно держится в тройке лидеров Ла Лиги, отставая от вершины таблицы на семь очков. В последних пяти матчах чемпионата команда Диего Симеоне набрала 13 очков, обыграв «Валенсию» (2:1), «Жирону» (3:0), «Алавес» (1:0) и «Мальорку» (3:0), а также сыграв вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1). Однако выездные показатели заметно слабее домашних: в гостях «матрасники» набрали лишь 13 очков из 30 возможных и выиграли только три матча из десяти. Контраст виден и в атаке — дома команда забивает в среднем 2,4 гола за игру, тогда как на выезде этот показатель падает до 1,2. Тем не менее «Атлетико» остаётся одной из самых организованных команд лиги, делая ставку на дисциплину и контроль пространства.

Личные встречи

Последняя очная встреча состоялась 8 ноября 2025 года и завершилась победой «Атлетико» со счётом 3:1. В целом статистика противостояния складывается не в пользу «Леванте»: в последних шести матчах чемпионата валенсийцы не смогли ни разу сыграть вничью с мадридцами. Более того, «Атлетико» не проигрывает «Леванте» в шести выездных встречах подряд, одержав три победы и трижды сыграв вничью. Пять из семи последних очных матчей прошли в низовом формате — с тоталом меньше 2,5 гола.

