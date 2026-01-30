Плюс три очка для «Атлетико»?

прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 2.30

31 января в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Леванте» и «Атлетико». Начало игры — в 20:30 мск.

«Леванте»

Турнирное положение: команда из города Валенсия в этом сезоне борется за выживание и пока что делает это неудачно.

«Лягушки» в настоящий момент имеют в своем активе всего 17 очков и идут на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице.

Валенсийцы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных — 24:34.

Последние матчи: в прошлых турах валенсийский коллектив выиграл у «Эльче» (3:2), но проиграл «Реалу» (0:2).

До этого же «Леванте» сыграл вничью с «Эспаньолом» (1:1) и «Реал Сосьедадом» (1:1), а также обыграл «Севилью» (3:0).

Не сыграют: в лазарете Роджер Бруги, Унаи Ульхесабаль, Виктор Гарсия, Диего Варела Пампин и Карим Тунде.

Состояние команды: сейчас у подопечных Фелипе Миньямбреса серьезные проблемы. «Леванте» на целых 5 баллов отстает от спасительной зоны. Последние игры внушают оптимизм, однако необходимо продолжать в том же духе, набирать очки и догонять конкурентов, чтобы остаться в Примере.

«Атлетико»

Турнирное положение: мадридская команда вряд ли сможет навязать борьбу за чемпионство, но в топ-4 быть обязана.

Сейчас в активе «матрасников» 44 зачетных балла и третья строчка в турнирной таблице Примеры.

Коллектив из Мадрида за 21 матч смог забить 38 мячей, а в свои ворота пропустил всего 17.

Последние матчи: среди недели «индейцы» проиграли «Буде-Глимт» (1:2), но пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

В последних играх чемпионата страны мадридцы обыграли «Мальорку» (3:0) и «Алавес» (1:0). Также столичный коллектив выиграл у «Депортиво» (1:0) в Кубке Испании.

Не сыграют: в команде из столицы Испании в лазарете только Антуан Гризманн.

Состояние команды: подопечные Диего Симеоне находятся на привычном для себя третьем месте. «Атлетико» вряд ли навяжет борьбу «Барселоне» и «Реалу», но и ниже не должен опуститься, поскольку сильнее других команд.

В Кубке Испании «Атлетико» вполне может зацепиться за победу, а вот в Лиге чемпионов это будет сделать сложно, ведь там множество сильных команд.

Статистика для ставок

«Леванте» проиграл только 1 из последних 5 матчей

«Атлетико» проиграл только 1 из последних 5 матчей

В последнем очном матче «Атлетико» победил «Леванте» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа «Леванте» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: команды забивают относительно немного в этом сезоне, поэтому ждем низовой матч.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.05.

Прогноз: «Атлетико» на порядок сильнее и должен брать три очка.

Ставка: победа «Атлетико» с форой-1 за 2.05.