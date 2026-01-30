Главный тренер «Зенита» Сергей Семак предположил, что «сине-бело-голубые» могут приобрести нескольких футболистов в зимнее трансферное окно.

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Посмотрим, насколько это получится. Возможно, появятся один-два игрока — в зависимости от того, кто будет уходить и сколько игроков ещё уйдёт. Конечно, кто-то уходит и мы стараемся подыскать замену. По защитникам: к нам уже пришёл Игорь Дивеев… Конечно, у нас есть четыре центральных защитника плюс Страхиня Эракович.

Я думаю, что на позицию центрального защитника нам замену Страхине, если он уйдёт, искать не нужно. Но есть позиции, где нам нужны игроки, и мы ведём трансферную работу. Если получится, мы возьмём кого-то», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Напомним, что в январе этого года «сине-бело-голубые» приобрели Джона Джона из «Ред Булл Брагантино» и Игоря Дивеева из ЦСКА.