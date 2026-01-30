Ранее в СМИ сообщали о том, что московский «Спартак» был заинтересован в услугах испанского специалиста Альберта Риеры.

«Орлы» занимают 8-е место в таблице Бундеслиги с 27-ю очками в активе после 19-и туров.

Бундеслига в режиме турбулентности: обезглавленный «Айнтрахт», доминирование «Баварии» и провалы в ЛЧ

«Помимо нового главного тренера, к "Айнтрахту" присоединятся два помощника тренера: Пабло Артета и Лоренцо Дольчетти », — сообщает официальный сайт «Айнтрахта».

Стало известно, что Риера подписал контракт с «Айнтрахтом» до лета 2028-го года.

Испанский специалист Альберт Риера возглавил «Айнтрахт». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

