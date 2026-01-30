«Пантиниакос» обыграл «Рому» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.

Ян Зюлковски globallookpress.com

Римляне играли в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Джанлуки Манчини. Висенте Таборда на 58-й минуте вывел хозяев вперед. Ян Зюлковски на 80-й минуте спас «джаллоросси» от поражения.

Результат матча Панатинаикос Афины 1:1 Рома Рим 1:0 Висенте Таборда 58' 1:1 Ян Зёлковский 80' Панатинаикос: Альбан Лафон, Сверрир Ингасон, Эрик Палмер-Браун, Ахмед Туба, Гиоргос Кирьякопулос, Манолис Сиопис ( Ренату Саншеш 59' ), Анастасиос Бакасетас, Висенте Таборда ( Sotirios Terzis 90' ), Милош Пантович, Georgios Katris, Анасс Зарури Рома: Пьерлуиджи Голлини, Константинос Цимикас ( Анхелиньо 87' ), Зеки Челик ( Уэсли Франса 64' ), Даниэле Гиларди, Ян Зёлковский, Джанлука Манчини, Матиас Соуле ( Эван Н'Дика 46' ), Лоренцо Пеллегрини ( Mattia Della Rocca 67' ), Нейл Эль-Айнауи, Бриан Кристанте ( Девин Ренс 64' ), Никколо Писилли Жёлтые карточки: Манолис Сиопис 10' — Даниэле Гиларди 41', Никколо Писилли 70' Красная карточка: Джанлука Манчини 15' (Рома)

Статистика матча 1 Удары в створ 5 7 Удары мимо 4 65 Владение мячом 35 6 Угловые удары 4 2 Офсайды 2 10 Фолы 17

«Рома» набрала 15 очков и заняла итоговое 8-е место, дающее место в 1/8 финала турнира. «Панатинаикос» с 14 баллами занял 14-е место и начнет весеннюю часть соревнования с раунда плей-офф.