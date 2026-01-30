«Пантиниакос» обыграл «Рому» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.
Римляне играли в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Джанлуки Манчини. Висенте Таборда на 58-й минуте вывел хозяев вперед. Ян Зюлковски на 80-й минуте спас «джаллоросси» от поражения.
Результат матча
ПанатинаикосАфины1:1РомаРим
1:0 Висенте Таборда 58' 1:1 Ян Зёлковский 80'
Панатинаикос: Альбан Лафон, Сверрир Ингасон, Эрик Палмер-Браун, Ахмед Туба, Гиоргос Кирьякопулос, Манолис Сиопис (Ренату Саншеш 59'), Анастасиос Бакасетас, Висенте Таборда (Sotirios Terzis 90'), Милош Пантович, Georgios Katris, Анасс Зарури
Рома: Пьерлуиджи Голлини, Константинос Цимикас (Анхелиньо 87'), Зеки Челик (Уэсли Франса 64'), Даниэле Гиларди, Ян Зёлковский, Джанлука Манчини, Матиас Соуле (Эван Н'Дика 46'), Лоренцо Пеллегрини (Mattia Della Rocca 67'), Нейл Эль-Айнауи, Бриан Кристанте (Девин Ренс 64'), Никколо Писилли
Жёлтые карточки: Манолис Сиопис 10' — Даниэле Гиларди 41', Никколо Писилли 70'
Красная карточка: Джанлука Манчини 15' (Рома)
«Рома» набрала 15 очков и заняла итоговое 8-е место, дающее место в 1/8 финала турнира. «Панатинаикос» с 14 баллами занял 14-е место и начнет весеннюю часть соревнования с раунда плей-офф.