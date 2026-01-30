«Пантиниакос» обыграл «Рому» в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1.

Ян Зюлковски
Ян Зюлковски globallookpress.com

Римляне играли в меньшинстве с 15-й минуты после удаления Джанлуки Манчини. Висенте Таборда на 58-й минуте вывел хозяев вперед. Ян Зюлковски на 80-й минуте спас «джаллоросси» от поражения.

Результат матча

ПанатинаикосАфиныПанатинаикос1:1РомаРомаРим
1:0 Висенте Таборда 58' 1:1 Ян Зёлковский 80'
Панатинаикос:  Альбан Лафон,  Сверрир Ингасон,  Эрик Палмер-Браун,  Ахмед Туба,  Гиоргос Кирьякопулос,  Манолис Сиопис (Ренату Саншеш 59'),  Анастасиос Бакасетас,  Висенте Таборда (Sotirios Terzis 90'),  Милош Пантович,  Georgios Katris,  Анасс Зарури
Рома:  Пьерлуиджи Голлини,  Константинос Цимикас (Анхелиньо 87'),  Зеки Челик (Уэсли Франса 64'),  Даниэле Гиларди,  Ян Зёлковский,  Джанлука Манчини,  Матиас Соуле (Эван Н'Дика 46'),  Лоренцо Пеллегрини (Mattia Della Rocca 67'),  Нейл Эль-Айнауи,  Бриан Кристанте (Девин Ренс 64'),  Никколо Писилли
Жёлтые карточки:  Манолис Сиопис 10'  —  Даниэле Гиларди 41',  Никколо Писилли 70'
Красная карточка:  Джанлука Манчини 15' (Рома)

«Рома» набрала 15 очков и заняла итоговое 8-е место, дающее место в 1/8 финала турнира.  «Панатинаикос» с 14 баллами занял 14-е место и начнет весеннюю часть соревнования с раунда плей-офф.