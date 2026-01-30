«Ланс» примет «Гавр» в матче 20-го тура чемпионата Франции, который состоится 30 января в 22:45 мск на «Боллар-Делелис».

«Ланс» имеет 43 очка и находится всего в двух баллах от ПСЖ. Хозяева уступили лидерство «парижанам» в прошлом туре, поскольку проиграли «Марселю» (1:3).

Дома «Ланс» берет большую часть очков. У него 8 побед в 9 домашних играх турнира. «Гавру» явно будет тяжело продлить свою беспроигрышную серию, хотя в прошлых турах команда сумела добыть по одному пункту в матчах против «Монако» (0:0) и «Ренна» (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Котировки букмекеров: 1.40 на победу «Ланса», 5.00 на ничью, 7.20 на победу «Гавра».

Прогноз ИИ: «Ланс» одержит победу со счетом 2:0.

