«Ланс» примет «Гавр» в матче 20-го тура чемпионата Франции, который состоится 30 января в 22:45 мск на «Боллар-Делелис».
«Ланс» имеет 43 очка и находится всего в двух баллах от ПСЖ. Хозяева уступили лидерство «парижанам» в прошлом туре, поскольку проиграли «Марселю» (1:3).
Дома «Ланс» берет большую часть очков. У него 8 побед в 9 домашних играх турнира. «Гавру» явно будет тяжело продлить свою беспроигрышную серию, хотя в прошлых турах команда сумела добыть по одному пункту в матчах против «Монако» (0:0) и «Ренна» (1:1).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Котировки букмекеров: 1.40 на победу «Ланса», 5.00 на ничью, 7.20 на победу «Гавра».
- Прогноз ИИ: «Ланс» одержит победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ланс» — «Гавр» смотрите на LiveCup.Run.
