Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что форвард Джон Кордоба возобновит тренировки в начале февраля.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев globallookpress.com

Кордоба получил травму в матче РПЛ с ЦСКА (3:2).  Встреча прошла 7 декабря.  Нападающий провел на поле все 90 минут и забил гол.

«Когда можно будет увидеть Джона Кордобу?  На днях приедет в Дубай.  Лечится в Барселоне.  Ещё раз сделаем обследование.  Я думаю, что в начале февраля начнет потихоньку работать с ограничениями», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» идет первым в таблице РПЛ, набрав 40 очков.