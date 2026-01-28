Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что форвард Джон Кордоба возобновит тренировки в начале февраля.
Кордоба получил травму в матче РПЛ с ЦСКА (3:2). Встреча прошла 7 декабря. Нападающий провел на поле все 90 минут и забил гол.
«Когда можно будет увидеть Джона Кордобу? На днях приедет в Дубай. Лечится в Барселоне. Ещё раз сделаем обследование. Я думаю, что в начале февраля начнет потихоньку работать с ограничениями», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» идет первым в таблице РПЛ, набрав 40 очков.