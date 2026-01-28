«Когда можно будет увидеть Джона Кордобу? На днях приедет в Дубай. Лечится в Барселоне. Ещё раз сделаем обследование. Я думаю, что в начале февраля начнет потихоньку работать с ограничениями», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ» .

Кордоба получил травму в матче РПЛ с ЦСКА (3:2). Встреча прошла 7 декабря. Нападающий провел на поле все 90 минут и забил гол.

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что форвард Джон Кордоба возобновит тренировки в начале февраля.

Футбол•Вчера 15:48 Борис Игнатьев: Российские футболисты этого поколения одинаковые, как грибы

Футбол•26/01/2026 17:51 Трансферный дайджест. 20 — 26 января

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•23/01/2026 10:09 Верните мой 2016-й: «Ростов» в ЛЧ, «Динамо» в ФНЛ и ещё топ-8 событий 10-летний давности

Футбол•23/01/2026 08:00 Вячеслав Колосков: 48 команд — это уже не чемпионат мира, а фестиваль футбола

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 12:55 Эпоха клерков: почему «Челси» променял настоящих бунтарей на удобных тренеров

Футбол•Вчера 19:20 «Паук» в золотой паутине: как Альварес снова оказался не в том месте

Футбол•Вчера 13:28 Теория «сильного звена»: почему железобетонная оборона не гарантирует «Арсеналу» титул без лидера в атаке

Футбол•Вчера 10:54 Наследник золотой эпохи: Ламин Ямаль становится лицом новой Испании

Футбол•Вчера 06:49 «Арсенал» дрожит, «Ман Сити» буксует, «Астон Вилла» сомневается: кто-нибудь вообще хочет выиграть АПЛ?

Выбор читателей

Футбол•26/01/2026 10:42 Продать и пожалеть: возможный уход Энцо Фернандеса — шаг назад для «Челси»

Теннис•17/01/2026 13:40 Соболенко снова остановится в шаге от титула? Разбор сетки женского Australian Open-2026

Футбол•26/01/2026 10:32 Развеял сомнения. Киву укрепил лидерские позиции «Интера» в Серии А

Прочие•24/01/2026 18:11 Александр Энберт: У Валиевой и Трусовой есть всё, чтобы выступить на Олимпиаде-2030

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Самое интересное

Бои•31/12/2025 10:23 Второй пояс Махачева, возвращение Яна, уход Джонса — главные итоги UFC в 2025 году

Футбол•30/12/2025 17:23 АПЛ пожирает Европу: как «Челси» превратил «Страсбург» в свой полигон, и почему это ждет остальных

Бои•30/12/2025 14:59 2025 год в боксе: Победа Кроуфорда над «Канело», триумф Бивола, доминация Усика

Футбол•30/12/2025 14:37 Бесконечное изгнание: как сборная Италии сбилась с пути