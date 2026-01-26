Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об игре «мерсисайдцев» в нынешнем сезоне АПЛ.

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

Напомним, что в 23-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» уступил «Борнмуту» со счетом 2:3.

«Мы видим команду в Премьер-лиге, которая не соответствует уровню Премьер-лиги. Когда видишь, чего добились "Манчестер Юнайтед" и "Челси" за последние пару недель, понимаешь, что "Ливерпуль" вполне может финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.

Я действительно за них боюсь. Они не попали в Лигу чемпионов, будучи чемпионами, потратили £ 450 млн, и у них самый высокий фонд заработной платы в Премьер-лиге, думаю, что появляются серьёзные вопросы к тренеру», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

После 23-х туров в АПЛ «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице с 36-ю очками в активе.