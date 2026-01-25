«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «синих» голы записали на свой счет Эстеван на 34-й минуте, Жоау Педро на 50-й минуте и Энцо Фернандес на 64-й минуте с пенальти.
Единственный гол у «Кристал Пэлас» забил Крис Ричардс на 88-й минуте.
Результат матча
Кристал ПэласЛондон1:3ЧелсиЛондон
0:1 Жоао Педро 50' 0:2 Энцо Фернандес 64' пен. 1:2 Крис Ричардс 88'
Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво (Борна Соса 65'), Даниэль Муньос (Шади Риад 76'), Тайрик Митчелл (Ереми Пино 65'), Адам Уортон, Хефферсон Лерма, Бреннан Джонсон (Уилл Хьюз 76'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Крисантус Уче 85')
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Рис Джеймс (Йоррел Хато 81'), Жоао Педро (Лиам Дилап 85'), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо (Весли Фофана 73'), Андрей Сантос, Трево Чалоба, Педру Нету (Мало Гюсто 74'), Estevao
Жёлтые карточки: Жейде Канво 63', Адам Уортон 67', Хефферсон Лерма 90' — Мойсес Кайседо 20', Андрей Сантос 90'
Красная карточка: Адам Уортон 73' (Кристал Пэлас)
После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции с 28-ю баллами.