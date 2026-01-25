«Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе «синих» голы записали на свой счет Эстеван на 34-й минуте, Жоау Педро на 50-й минуте и Энцо Фернандес на 64-й минуте с пенальти.

Единственный гол у «Кристал Пэлас» забил Крис Ричардс на 88-й минуте.

Результат матча Кристал Пэлас Лондон 1:3 Челси Лондон 0:1 Жоао Педро 50' 0:2 Энцо Фернандес 64' пен. 1:2 Крис Ричардс 88' Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Жейде Канво ( Борна Соса 65' ), Даниэль Муньос ( Шади Риад 76' ), Тайрик Митчелл ( Ереми Пино 65' ), Адам Уортон, Хефферсон Лерма, Бреннан Джонсон ( Уилл Хьюз 76' ), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета ( Крисантус Уче 85' ) Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Рис Джеймс ( Йоррел Хато 81' ), Жоао Педро ( Лиам Дилап 85' ), Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо ( Весли Фофана 73' ), Андрей Сантос, Трево Чалоба, Педру Нету ( Мало Гюсто 74' ), Estevao Жёлтые карточки: Жейде Канво 63', Адам Уортон 67', Хефферсон Лерма 90' — Мойсес Кайседо 20', Андрей Сантос 90' Красная карточка: Адам Уортон 73' (Кристал Пэлас)

Статистика матча 7 Удары в створ 6 3 Удары мимо 3 43 Владение мячом 57 4 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 11 Фолы 10

После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 37-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции с 28-ю баллами.