25 января в 23-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Челси». Начало встречи — 17:00 мск.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: после 22 туров «Кристал Пэлас» с 28 очками занимает 13-ю строчку в таблице Премьер-лиги.

Последние матчи: в 22-м туре чемпионата Англии «Кристал Пэлас» уступил в гостях «Сандерленду» со счетом 1:2. Первый тайм завершился вничью 1:1, а после перерыва команда Оливера Гласнера традиционно просела и в итоге проиграла.

Ранее было поражение в Кубке Англии от «Маклсфилда» (1:2) и ничья в чемпионате с «Астон Виллой» (0:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Дукуре (п), Камада (п), Муньос (з).

Состояние команды: этот сезон получается очень сложным для «Кристал Пэлас» и дальнейшие перспективы не очень радужные. Главный тренер Гласнер объявил об уходе из клуба, только что перешел в «Ман Сити» лучший защитник Гехи, на чемоданах сидят Уортон и Матета. В условиях плотного графика и усталости команда начала сыпаться, не вывозя физически столько игр.

«Челси»

Турнирное положение: сейчас «Челси» идет шестым в таблице АПЛ с 34 очками.

Последние матчи: в 22-м туре АПЛ «Челси» выиграл у «Брентфорда» со счетом 2:0, но на победу не наиграл, воспользовавшись привозами соперника в обороне. Голы забивали Жоао Педро и Палмер с пенальти. «Пчелы» играли неплохо, создали немало моментов и на ничью точно наиграли.

В Лиге чемпионов «Челси» выиграл лома у «Пафоса» (1:0), а ранее в Кубке Англии проиграл дома «Арсеналу» (2:3).

Не сыграют: травмированы — Адарабийо (з), Колуилл (з), Лавиа (п).

Состояние команды: в «Челси» все гораздо спокойнее. Сейчас у «синих» новый тренер Лиам Росеньор, который здорово себя проявил во французском «Страсбурге», выступающим своего рода дублем лондонцев. Пока английский специалист только осваивается в команде и немного перестраивает игру после Марески.

Статистика для ставок

В первом круге команды между собой сыграли вничью со счетом 0:0

В прошлом сезоне обе встречи завершились ничейным исходом (1:1)

В позапрошлом сезоне «Челси» выиграл дома (2:1), а затем и в гостях (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Кристал Пэлас» дают 3,50, а на «Челси» — 2,05, ничью букмекеры оценивают в 3,90.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,75.

Прогноз: после возвращения в строй Палмера, Делапа, Педро и других атакующих футболистов, а также назначения Росеньора «Челси» стал смотреться гораздо увереннее и сбалансировано. «Кристал Пэлас» напротив с каждым месяцем сдувается. Гласнер вынужден латать дыры в составе, а в еврокубках в последних играх выпускать

резервистов, давая хоть немного отдышаться основной обойме из 13-14 игроков. Команда только продала ключевого защитника Гехи, непонятна ситуация с Матета. Гости сейчас точно сильнее.

Основная ставка: победа «Челси» за 2,05.

Прогноз: также можно рассмотреть вариант с победой гостей во втором тайме. «Кристал Пэлас» традиционно играет хуже во вторые 45 минут, а тут еще будет игра в Лиге Европы и отдых на день меньше, чем у «Челси».

Дополнительная ставка: «Челси» выиграют второй тайм за 2,40.