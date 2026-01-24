В 21-м туре испанской примеры «Вильярреал» на стадионе «Керамика» будет принимать мадридский «Реал». Поединок состоится 24 января в 23:00 мск.

Команды являются соседями по турнирной таблице. «Вильярреал» с 41 баллом занимает третье место, а «Реал» имеет 48 очков и находится на второй позиции. «Желтые» подошли к этой игре с двумя поражениями. Они проиграли «Бетису» в Примере и «Аяксу» в Лиге чемпионов. «Реал» одолел «Леванте» и со счетом 6:1 разгромил «Монако».

В этом туре «сливочные» имеют шанс на то, чтобы возглавить турнирную таблицу. Шанс на то, что «Барселона» уступит «Овьедо» небольшой, но в любом случае «Реал» должен победить. Ранее столичный клуб отпраздновал три победы подряд над «Вильярреалом». Удастся ли гостям продолжить эту серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.

Коэффициенты букмекеров: 3.85 на победу «Вильярреала», 4.20 на ничью, 1.88 на победу «Реала».

Прогноз ИИ: мадридский «Реал» одержит победу со счетом 4:2.

Трансляция матча

