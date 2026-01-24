В 21-м туре испанской примеры «Вильярреал» на стадионе «Керамика» будет принимать мадридский «Реал». Поединок состоится 24 января в 23:00 мск.
Команды являются соседями по турнирной таблице. «Вильярреал» с 41 баллом занимает третье место, а «Реал» имеет 48 очков и находится на второй позиции. «Желтые» подошли к этой игре с двумя поражениями. Они проиграли «Бетису» в Примере и «Аяксу» в Лиге чемпионов. «Реал» одолел «Леванте» и со счетом 6:1 разгромил «Монако».
В этом туре «сливочные» имеют шанс на то, чтобы возглавить турнирную таблицу. Шанс на то, что «Барселона» уступит «Овьедо» небольшой, но в любом случае «Реал» должен победить. Ранее столичный клуб отпраздновал три победы подряд над «Вильярреалом». Удастся ли гостям продолжить эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.80.
- Коэффициенты букмекеров: 3.85 на победу «Вильярреала», 4.20 на ничью, 1.88 на победу «Реала».
- Прогноз ИИ: мадридский «Реал» одержит победу со счетом 4:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.