В активе «Майнца» теперь 15 очков. Команда идет 16-й. «Вольфсбург» (19) — 12-й.

И в еще одной игре «Майнц» одолел «Вольфсбург» со счетом 3:1. На гол Мохамеда Амуры хозяева ответили точными ударами Филиппа Титца, Штефана Белля и Надиема Амири .

«РБ Лейпциг» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хайденхайм» (13) — последний.

Победу команде из Лейпцига обеспечили точные удары Ридле Баку, Антонио Нусы и Давида Раума .

В параллельной игре «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Хайденхайм» с результатом 3:0.

«Байер» смог набрать 32 очка и идет на шестой строчке в турнирной таблице, «Вердер» с 18 баллами — 15-й.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Лукас Васкес , который отличился на 37-й минуте.

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» в родных стенах победил «Вердер» со счетом 1:0.

