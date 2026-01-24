В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» в родных стенах победил «Вердер» со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Лукас Васкес, который отличился на 37-й минуте.

Результат матча

БайерЛеверкузенБайер1:0ВердерВердерБремен
1:0 Лукас Васкес 37'
Байер:  Янис Бласвих,  Луак Баде,  Джарелл Куанса,  Алехандро Гримальдо,  Роберт Андрих,  Алейш Гарсия (Эксекиэль Паласиос 72'),  Йонас Хофман,  Лукас Васкес (Эсекиэль Фернандес 57'),  Ибрахим Маца (Артур 72'),  Эрнест Поку (Малик Тилльман 57'),  Патрик Шик
Вердер:  Мио Бакхаус,  Исаак Шмидт (Оливье Деман 46'),  Юкинари Сугавара (Кеке Топп 79'),  Марко Фридль,  Амос Пипер (Хулиан Малатини 15'),  Марко Грюлль (Йован Милошевич 60'),  Йенс Стаге,  Сенне Линен,  Романо Шмид,  Джастин Нджинма,  Карим Кулибали
Жёлтые карточки:  Йонас Хофман 78',  Луак Баде 87'  —  Марко Фридль 78',  Хулиан Малатини 88',  Оливье Деман 90+6'

«Байер» смог набрать 32 очка и идет на шестой строчке в турнирной таблице, «Вердер» с 18 баллами — 15-й.

В параллельной игре «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Хайденхайм» с результатом 3:0.

Победу команде из Лейпцига обеспечили точные удары Ридле Баку, Антонио Нусы и Давида Раума.

«РБ Лейпциг» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хайденхайм» (13) — последний.

И в еще одной игре «Майнц» одолел «Вольфсбург» со счетом 3:1.  На гол Мохамеда Амуры хозяева ответили точными ударами Филиппа Титца, Штефана Белля и Надиема Амири.

В активе «Майнца» теперь 15 очков.  Команда идет 16-й.  «Вольфсбург» (19) — 12-й.