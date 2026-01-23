Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном переходе защитника Дениса Макарова в «Кайсериспор».

Денис Макаров globallookpress.com

«Турецкий клуб "Кайсериспор" действительно прислал предложение по Макарову, мы его приняли. Обмениваемся документами», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

Макаров стал игроком «Динамо» летом 2021 года. В этом сезоне он провел за команду 12 матчей, забил в них 3 гола и сделал одну голевую передачу.

Контракт вингера с бело-голубыми истекает летом 2026 года. На портале Transfermarkt Макарова сейчас оценивают в € 1,8 млн.