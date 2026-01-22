Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Каземиро.

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед»
Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.  Каземиро покинет стан «красных дьяволов» предстоящим летом.

Напомним, что бразилец пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2022-м году.  В нынешнем сезоне полузащитник провел за «манкунианцев» 20 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что наставник «Боруссии» Д Нико Ковач может стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».