Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о том, что клуб не будет продлевать контракт с полузащитником Каземиро.

Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Действующее соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Каземиро покинет стан «красных дьяволов» предстоящим летом.

Напомним, что бразилец пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2022-м году. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «манкунианцев» 20 матчей в рамках АПЛ, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

