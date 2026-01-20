Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач является одним из кандидатов на аналогичный пост в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport.

Нико Ковач globallookpress.com

По информации источника, 54-летний специалист входит в шорт-лист английского клуба. В руководстве клуба узнавали о ситуации с будущим тренера в немецком клубе.

Подчеркивается, что сейчас Ковач сосредоточен на работе в «Боруссии», однако готов поработать в Англии в будущем. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» возглавляет Майкл Каррик, назначенный до конца сезона-2025/2026.

«Красные дьяволы» занимают 5-е место в АПЛ, набрав 35 очков после 22-х встреч.