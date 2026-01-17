Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:0).

Лиам Росеньор — главный тренер «Челси» globallookpress.com

«Я счастлив. Впереди еще много работы, но обыграть "Брентфорд"... Это очень хорошая команда и неспроста идет на пятом месте. Я был в восторге от намерения игроков одержать победу в новом стиле. Порой в этом клубе главное — победа.

Мы очень хорошо работали с мячом и не пропустили впервые за 8 матчей. То, как мы защищались в штрафной, при угловых, при вбрасываниях из-за боковой, — чтобы обыграть стабильного, побеждающего соперника, нужно отрабатывать в таких эпизодах», — сказал Росеньор NBC Sports.

После этого матча «Челси» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 34 очками в активе. В следующем поединке «синие» сыграют против «Пафоса» 21-го января в Лиге чемпионов.