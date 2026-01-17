В следующем туре «Челси» встретится с «Кристал Пэлас» 25 января, а «Брентфорд» в тот же день сыграет с «Ноттингем Форест» .

По итогам 22 матчей «Челси» заработал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Брентфорд», набрав 33 очка, расположился на седьмой строчке.

Первый гол забил Жоао Педро , бразильский нападающий «Челси», на 26-й минуте первого тайма. Во втором тайме, на 76-й минуте встречи, Коул Палмер удвоил преимущество своей команды, успешно реализовав пенальти.

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 «Челси» одержал победу над «Брентфордом» со счетом 2:0 на своем поле.

2.00

Прогнозы•Завтра 17:00 «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставка «Волки» дадут бой «сорокам»

Футбол•Сегодня 20:44 «Ноттингем Форест» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 19:59 «Ливерпуль» — «Бёрнли»: онлайн, прямая трансляция матча АПЛ

Футбол•Сегодня 19:38 Каррик уничтожил Гвардиолу в дерби! «Сити» рискует потерять второе место в АПЛ

Футбол•Сегодня 18:50 Дело Мудрика: есть ли шанс, что вингер еще сыграет за «Челси»?

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:56 Алонсо и «Реал» казались идеальным союзом. Но что на самом деле нужно, чтобы управлять элитой?

Футбол•Сегодня 11:00 Улетел, но не обещал вернуться: почему Тикнизяну нельзя назад в РПЛ

Футбол•Сегодня 07:57 Гонка с «Торино»: «Динамо» опережает итальянский клуб в борьбе за Рикардо

Футбол•Вчера 18:21 Несовместимые миры: почему «Реал» — худший вариант для Юргена Клоппа

Футбол•Вчера 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Выбор читателей

Футбол•09/01/2026 21:15 Слишком мало и слишком поздно: трансфер Семеньо и охота за Гехи не спасут надежды «Ман Сити» на титул

Футбол•12/01/2026 23:08 Трансферный дайджест. 6 — 12 января

Футбол•13/01/2026 21:23 Без грусти по Дивееву. ЦСКА присмотрел Адриелсона

Футбол•13/01/2026 18:15 Увольнение Алонсо. Черышев одобряет решение «Реала», Прусов ждет Хаби в «Ливерпуле»

Футбол•10/01/2026 12:56 Безумие на поле: 10 удалений в АПЛ, в которые сложно поверить

Самое интересное

Теннис•29/12/2025 01:17 Соболенко проиграла мужчине: старалась, боролась, но всё равно — без шансов

Футбол•28/12/2025 17:43 Пошли по наклонной. Тер Штеген, Юрич, Винисиус и еще 4 главных неудачника 2025 года

Футбол•27/12/2025 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•27/12/2025 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века