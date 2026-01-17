В матче 22-го тура английской Премьер-лиги сезона 2025/2026 «Челси» одержал победу над «Брентфордом» со счетом 2:0 на своем поле.
Первый гол забил Жоао Педро, бразильский нападающий «Челси», на 26-й минуте первого тайма. Во втором тайме, на 76-й минуте встречи, Коул Палмер удвоил преимущество своей команды, успешно реализовав пенальти.
По итогам 22 матчей «Челси» заработал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Брентфорд», набрав 33 очка, расположился на седьмой строчке.
В следующем туре «Челси» встретится с «Кристал Пэлас» 25 января, а «Брентфорд» в тот же день сыграет с «Ноттингем Форест».