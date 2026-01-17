«Ливерпуль» примет «Бернли» на «Энфилд Роуд» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится 17 января и стартует в 18:00 мск.
«Ливерпулю» нужно побеждать. «Мерсисайдцы» находятся под давлением и позитивный результат позволит команде сохранить место в еврокубковой зоне.
В последних трех турах «красные» играли вничью, поэтому для Арне Слота этот поединок очень важен, учитывая, что его команда сыграет против одного из аутсайдеров турнирной таблицы. В первом круге «Ливерпуль» сумел одержать минимальную победу 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.07.
- Котировки букмекеров: 1.25 на победу «Ливерпуля», 6.20 на ничью и 11.0 на победу «Бернли».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Ливерпуля» со счетом 1:0.
Трансляция матча
