Лондонский «Челси» и «Ренн» обсуждают возможный трансфер 20-летнего французского защитника Жереми Жаке.

Жереми Жаке globallookpress.com

По информации RMC Sport, лондонский клуб готов предложить за игрока около 50 миллионов евро. Хотя переговоры находятся на начальной стадии, «Челси» рассматривает Жаке как приоритетного кандидата для усиления обороны.

Руководство «синих» оценивает игрока очень высоко, несмотря на наличие других потенциальных новичков. Однако «Ренн» рассчитывает получить за Жаке более 60 миллионов евро. В текущем сезоне Лиги 1 молодой футболист принял участие в 16 матчах.