Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничейный результат своей команды в матче 22-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:0).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» arsenal.com

«Мы хотели победить. Мы знали, что будет очень тяжело, что игра будет равной. Мы создали четыре очень, очень, очень явных голевых момента плюс чистый пенальти.

Было явное намерение футболиста не дать мячу уйти за пределы поля, так что это чистый пенальти. Я не понимаю, почему он не был назначен.

Мы могли сыграть лучше, но подобное происходит с каждой командой в этой лиге. Но мы должны играть лучше. Мы создали четыре явных момента — надо их реализовывать», — сказал Артета NBC Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. В следующем поединке «канониры» встретятся с «Интером» 20-го января в Лиге чемпионов.