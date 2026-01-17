«Арсенал» и «Ноттингем Форест» поделили очки (0:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.

За весь матч «Ноттингем Форест» не смог нанести ни одного удара в створ ворот и подал 4 угловых. «Арсенал» трижды угрожал воротам соперника и совершил 9 штрафных ударов.

Результат матча Ноттингем Форест Ноттингем 0:0 Арсенал Лондон Лондон Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес ( Омари Хатчинсон 89' ), Игор Жезус ( Дан Ндой 76' ) Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Деклан Райс, Мартин Субименди ( Эберечи Эзе 79' ), Мартин Эдегор ( Габриэл Жезус 57' ), Габриэл Мартинелли ( Леандро Троссард 46' ), Виктор Дьёкереш ( Микель Мерино 57' ), Чуквунонсо Мадуэке ( Букайо Сака 57' ) Жёлтые карточки: Ола Эйна 90' — Юрриен Тимбер 37'

Статистика матча 0 Удары в створ 3 3 Удары мимо 4 39 Владение мячом 61 4 Угловые удары 9 1 Офсайды 0 8 Фолы 13

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 17-й строчке с 22 баллами.