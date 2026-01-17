«Арсенал» и «Ноттингем Форест» поделили очки (0:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги.
За весь матч «Ноттингем Форест» не смог нанести ни одного удара в створ ворот и подал 4 угловых. «Арсенал» трижды угрожал воротам соперника и совершил 9 штрафных ударов.
Результат матча
Ноттингем ФорестНоттингем0:0Арсенал ЛондонЛондон
Ноттингем Форест: Матц Зельс, Никола Миленкович, Мурилло, Неко Уильямс, Ола Эйна, Ибраим Сангаре, Эллиот Андерсон, Каллум Хадсон-Одои, Морган Гиббз-Уайт, Николас Домингес (Омари Хатчинсон 89'), Игор Жезус (Дан Ндой 76')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Деклан Райс, Мартин Субименди (Эберечи Эзе 79'), Мартин Эдегор (Габриэл Жезус 57'), Габриэл Мартинелли (Леандро Троссард 46'), Виктор Дьёкереш (Микель Мерино 57'), Чуквунонсо Мадуэке (Букайо Сака 57')
Жёлтые карточки: Ола Эйна 90' — Юрриен Тимбер 37'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» — на 17-й строчке с 22 баллами.