Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан вспомнил период, проведенный в мадридском клубе.

Зинедин Зидан globallookpress.com

«В "Реале" мы всегда были доступны для футболистов. По мне, именно это делает команду сильной — ты должен быть рядом с игроком. Если ты этого не понимаешь, в этой профессии долго не продержишься.

Мы здесь, чтобы поддерживать их; ты должен показать, что ты всегда с ними. Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно расположить игроков к себе. Если футболисты не согласны со всем, что им предлагают — с тренировками, с нагрузками, — тогда всегда будет чего-то не хватать.

Думаю, с нами они действительно получали удовольствие от процесса на всех уровнях», — цитирует Зидана Marca.

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016-го по 2018 год и с 2019-го по 2021 год. Под руководством французского специалиста «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов.