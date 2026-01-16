Надежность и защита «Динамо» — противоположные понятия по итогам первой части РПЛ, которую московский коллектив завершил на довольно низкой для себя десятой строчке. «Бело-голубые» за восемнадцать встреч пропустили 26 мячей: хуже дела обстоят лишь у «Пари НН» (29), «Оренбурга» (28), «Крыльев Советов» (33) и «Сочи» (41). Избавиться от головной боли столичный клуб планирует за счет покупки у «Ботафого» центрбека Давида Рикардо.

Из грязи в князи

Давид Рикардо Лойола да Силва появился на свет 21 декабря 2002 года в муниципалитете Терезина, являющемся столицей бразильского штата Пиауи. Страсть к футболу у него возникла с самого детства, когда он выступал за несколько различных местных школ, закрывая позицию левого защитника.

Перформанс Рикардо на полях одной из любительских лиг Бразилии привлек внимание скаутов скромного «Алтуса», основанного только в 2013. За команду из родного штата Давид участвовал в розыгрыше чемпионата Пиауиенсе U-17, продолжая жить мечтами о пополнении рядов большого клуба.

Следующей ступенькой для достижения цели стал переход летом 2019 во «Флуминенсе» из Терезины, где сперва его задействовали в обойме коллектива U-20. Ко взрослой команде Давида начали привлекать спустя три года, выделяя немногочисленное количество минут в чемпионате Пиауиенсе.

Вместе с дебютом на профессиональном уровне видоизменилось и амплуа Рикардо в тактических построениях «триколор». Тренерский штаб «Флуминенсе» перебазировал Давида с левой бровки в центр обороны, где его игровой потенциал раскрылся в полной мере.

Использовав трамплин в виде местных коллективов, Рикардо в марте 2022 на правах аренды перебрался в молодежку «Сеары», защищая цвета команды в бразильском первенстве до 20 лет. Периодически главные наставники «черно-белых» выдергивали его из стана U-20, используя на финише кампании Серии А 2022.

Давид Рикардо globallookpress.com

Правда розыгрыш чемпионата Бразилии обернулся для «Сеары» провалом — расположившись на семнадцатой строчке, клуб из Форталезы распрощался с элитным дивизионом и вылетел в Серию Б. Руководство «черно-белых» восприняло понижение в классе всерьез, выставив за дверь ряд игроков, однако контракт Давида, чей прогресс был виден невооруженным глазом, все-таки выкупили у «Флуминенсе» за 70 тысяч евро.

Добившись продвижения по карьерной лестнице, Рикардо желал отблагодарить поверившую в него «Сеару» и в амбициозной речи упомянул о скорейшем возвращении команды в Серию А и участии в Кубке Либертадорес. Намерения центрдефа воплотились в реальность на второй год его нахождения в клубе, когда один из самых популярных и титулованных коллективов штата Форталеза замкнул квартет в кампании второго дивизиона Бразилии 2024 и завоевал прямой билет в элиту.

При этом повышение ждало и Давида, который сполна воспользовался шансом и временем, проведенным в «Сеаре», и набрал в совокупности девяносто девять поединков во всех турнирах, запомнившись шестью забитыми мячами.

«Одинокая звезда» озарила путь

Талантливый защитник привлек внимание как бразильских топ-клубов, так и зарубежных команд, в частности, серьезный интерес к его персоне имелся из МЛС. Наиболее оперативно сработала селекционная служба «Ботафого», владеющего на тот момент чемпионским титулом Серии А и Копа Либертадорес.

Представители «одинокой звезды» пытались перехватить Рикардо еще летом 2024, однако финальные очертания сделка получила только в январе 2025 — «Сеара» выручила за молодого проспекта 1,74 млн евро. Давид пробился из самых низов в один из ведущих клубов Латинской Америки, подписав трехлетнее трудовое соглашение.

Дебютный сезон на высшем уровне бразильского футбола выдался для Рикардо довольно скомканным, виной чему как беспокоящие травмы бедра и подколенного сухожилия, так и проблемы с дисциплиной. Дважды по ходу чемпионата центрбек удалялся с поля и однажды пропускал встречу из-за перебора желтых карточек.

На противоположной чаше весов разместились 22 выхода в 34 матчах Серии А 2025, из которых двадцать он начал в основном составе. К навыкам игры Рикардо на позиции левого защитника один раз прибегнул Давиде Анчелотти в гостевой встрече с «Интернасьоналом», закончившейся поражением «Ботафого» со счетом 0:2.

Давид Рикардо против Неймара globallookpress.com

Более к экспериментам итальянский специалист не возвращался, закрепив за Давидом место в связке центрбеков с Александером Барбосой, в то время, как слева прописался Алекс Теллес. Шахматные рокировки Анчелотти возымели посредственный эффект — «черно-белые» откатились на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Бразилии и сошли с дистанции Кубка Либертадорес на стадии 1/8 финала, уступив эквадорскому «ЛДУ Кито».

Кирпичик для дальнейшей стабильности

Быстрый профессиональный рост для Рикардо, похоже, не ограничится пребыванием в расположении «Ботафого» и следом его ожидает переезд в Европу. Нешуточные баталии за бразильского защитника развернулись между «Торино» и московским «Динамо» — последние готовы расстаться с 6,5 млн евро за Давида.

Сложности москвичей в оборонительных порядках служили красной тряпкой на протяжении всей летне-осенней части сезона Российской Премьер-лиги, особенно остро они затронули центральную зону. Большие надежды возлагались, что трансфер Максима Осипенко из «Ростова» станет панацеей, но россиянин также запомнился со знаком «минус» частыми привозами.

31-летний центрбек может создать опасность около собственных владений, буквально, на ровном месте, как это произошло в столичном дерби со «Спартаком», когда он небрежно головой скинул мяч прям на форварда «красно-белых» Ливая Гарсию, который спокойно проткнул сферу в сетку Андрея Лунева.

Несчастный случай приключился с Осипенко и в поединке второго круга против «народной команды»: пытаясь перехватить игровой снаряд после прострела Пабло Солари, защитник неуклюже переправил его в ворота. Излишняя нервозность в действиях Максима заставила тренера «бело-голубых» Ролана Гусева заменить его в перерыве на Хуана Касереса.

Максим Осипенко (справа) fcdynamo.ru

Нельзя сказать, что коллеги Осипенко по линии обороны имеют более впечатляющее реноме — Бахтиер Зайнутдинов, вернувшийся в РПЛ минувшим летом из «Бешикташа», также провалился в матче первого круга со «Спартаком», а затем вовсе выбыл в лазарет команды. Занести в актив летне-осеннюю часть чемпионата России нет возможности и у Николаса Маричаля, который вовсе выпал из состава осенью при Валерии Карпине и немногим поправил позиции лишь с назначением Гусева.

С тем, что центр защиты «Динамо» представляет из себя ахиллесову пяту согласился председатель совета директоров москвичей Александр Ивлев, проехавшийся по нему после поражения в дерби от «Локомотива» 3:5.

На самом деле проблемы в обороне очевидны. Те пять мячей, которые мы получили, — это очередной тревожный сигнал к тому, что всему клубу надо больше работать над выстраиванием достойной линии обороны у команды. Александр Ивлев Председатель совета директоров «Динамо»

К счастью поклонников «бело-голубых» имеющиеся трудности не задвигаются в долгий ящик и пути выхода из непростого положения есть. Сейчас на повестке дня фигурирует доведение до ума сделки по Рикардо, чьи физические и скоростные данные в совокупности с умением начать комбинацию за счет хорошего первого паса, который он чаще всего вычерчивает левой ногой, добавят большую вариативность Гусеву при выборе центрдефов в старт.