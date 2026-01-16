Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал о целях команды на вторую половину сезона в РПЛ.

Мингиян Бевеев
Мингиян Бевеев

«Чтобы 2026 год получился лучше предыдущего, нужно выиграть медали РПЛ с "Балтикой".  Думаю, нам это по силам, как и борьба за чемпионство.  Почему нет?  Даже если кто-то уйдет, появятся новые люди.

Писали про интерес "Краснодара"?  Я в "Балтике", буду идти дальше с клубом.  Если появятся предложения, руководство и тренерский штаб мне сообщат об этом, и мы переговорим», — цитирует Бевеева Sport24.

«Балтика» занимает пятое место после 18 туров, набрав 35 очков в РПЛ.