Московский «Спартак» назвал список футболистов, которые начнут подготовку к возобновлению сезона на первом сборе в Дубае с 15 по 23 января.

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Руслан Пичиенко, Илья Помазун.

Защитники: Егор Гузиев, Александер Джику, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Олег Рябчук, Илья Самошников, Даниил Хлусевич.

Полузащитники: Эсекьель Барко, Игорь Дмитриев, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Максим Лайкин, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Никита Массалыга, Антон Рощин, Пабло Солари, Иван Сорокин, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш.

Нападающие: Ливай Гарсия, Антон Заболотный и Манфред Угальде.

В списке нет Кристофера Ву и Тео Бонгонда, которые получили отдых после выступления на Кубке Африки, и Срджан Бабич, восстанавливающегося после травмы колена.

Напомним, что в межсезонье красно-белые получили нового главного тренера. Им стал 52-летний испанец Хуан Пабло Карседо.