В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах переиграл «Фрайбург» со счетом 2:0.

Андрей Крамарич globallookpress.com

Забитыми мячами в этой игре отметились Вилли Орбан на 53-й минуте и Ромуло на 56-й минуте.

Результат матча РБ Лейпциг Лейпциг 2:0 Фрайбург Фрайбург 1:0 Вилли Орбан 53' РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба ( Эзекил Банзузи 88' ), Боте Баку, Давид Раум, Кристоф Баумгартнер ( Эль-Шадай Битшиабу 89' ), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Ассан Уэдраого ( Антонио Нуса 60' ), Тидиам Гомис ( Ян Дьоманде 60' ), Romulo Jose Cardoso da Cruz Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу ( Игор Матанович 65' ), Кристиан Гюнтер ( Дерри Шерхант 85' ), Антони Юнг, Бруно Огбус, Лукас Кюблер, Иоганн Манзамби, Юито Судзуки ( Винченцо Грифо 55' ), Патрик Остерхаге ( Жорди Макенго 85' ), Максимилиан Эггештайн, Лукас Хёлер ( Ян-Никлас Бесте 65' ) Жёлтые карточки: Юито Судзуки 14' (Фрайбург), Филипп Треу 53' (Фрайбург), Ян-Никлас Бесте 77' (Фрайбург), Максимилиан Эггештайн 90+6' (Фрайбург)

Статистика матча 7 Удары в створ 1 6 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 7 Угловые удары 2 0 Офсайды 2 12 Фолы 13

В активе «РБ Лейпциг» стало 32 очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице. «Фрайбург» с 23 баллами — восьмой.

В параллельной игре «Хоффенхайм» выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» с результатом 5:1.

На хет-трик Андрея Крамарича и голы Тима Лемперле и Максима Моерстедта гости ответили только точным ударом Сюто Матино.

«Хоффенхайм» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Боруссия» (19) — десятая.