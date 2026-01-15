В матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» в родных стенах переиграл «Фрайбург» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в этой игре отметились Вилли Орбан на 53-й минуте и Ромуло на 56-й минуте.
Результат матча
РБ ЛейпцигЛейпциг2:0ФрайбургФрайбург
1:0 Вилли Орбан 53'
РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Вилли Орбан, Кастелло Люкеба (Эзекил Банзузи 88'), Боте Баку, Давид Раум, Кристоф Баумгартнер (Эль-Шадай Битшиабу 89'), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Ассан Уэдраого (Антонио Нуса 60'), Тидиам Гомис (Ян Дьоманде 60'), Romulo Jose Cardoso da Cruz
Фрайбург: Ноа Атуболу, Филипп Треу (Игор Матанович 65'), Кристиан Гюнтер (Дерри Шерхант 85'), Антони Юнг, Бруно Огбус, Лукас Кюблер, Иоганн Манзамби, Юито Судзуки (Винченцо Грифо 55'), Патрик Остерхаге (Жорди Макенго 85'), Максимилиан Эггештайн, Лукас Хёлер (Ян-Никлас Бесте 65')
Жёлтые карточки: Юито Судзуки 14' (Фрайбург), Филипп Треу 53' (Фрайбург), Ян-Никлас Бесте 77' (Фрайбург), Максимилиан Эггештайн 90+6' (Фрайбург)
В активе «РБ Лейпциг» стало 32 очка. Команда занимает третье место в турнирной таблице. «Фрайбург» с 23 баллами — восьмой.
В параллельной игре «Хоффенхайм» выиграл у менхенгладбахской «Боруссии» с результатом 5:1.
На хет-трик Андрея Крамарича и голы Тима Лемперле и Максима Моерстедта гости ответили только точным ударом Сюто Матино.
«Хоффенхайм» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Боруссия» (19) — десятая.