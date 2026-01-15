По итогам противостояния «Альбасете» пробился в 1/4 финала Кубка Испании, а «Реал» завершил свое выступление на турнире.

Спустя 3 минуты, на 90+4-й минуте игрок «Альбасете» Хефте Бетанкор оформил дубль и принес победу для своей команды.

«Реал» снова сумел сравнять счет на 90+1-й минуте, отличился Гонсало Гарсия .

В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Альбасете» отличился Хави Вильяр на 42-й минуте, а «Реал» сумел сравнять счет на 45+3-й минуте благодаря голу Франко Мастантуоно .

2.01

