«Альбасете» неожиданно обыграл «Реал» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
В 1-м тайме команды обменялись голами. У «Альбасете» отличился Хави Вильяр на 42-й минуте, а «Реал» сумел сравнять счет на 45+3-й минуте благодаря голу Франко Мастантуоно.
На 82-й минуте «Альбасете» смог вновь выйти вперед благодаря точному удару Хефте Бетанкора.
«Реал» снова сумел сравнять счет на 90+1-й минуте, отличился Гонсало Гарсия.
Спустя 3 минуты, на 90+4-й минуте игрок «Альбасете» Хефте Бетанкор оформил дубль и принес победу для своей команды.
Результат матча
АльбасетеАльбасете3:2Реал МадридМадрид
1:0 Javier Villar del Fraile 42' 1:1 Франко Мастантуоно 45+3' 2:1 Jefte Betancor 82' 2:2 Гонсало Гарсия 90+1' 3:2 Jefte Betancor 90+4'
Альбасете: Рауль Лисоаин, Лоренсо Агуадо, Карлос Нева, Хосе Карлос Ласо (Агус Медина 57'), Даниэль Эскрих, Javi Moreno, Javier Villar del Fraile, Dani Bernabeu (Jonathan Gomez 74'), Capi (Jefte Betancor 58'), Alejandro Melendez, Pacheco Ruiz (Пепе Санчес 78')
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Фран Гарсия (Давид Алаба 65'), Рауль Асенсио, Франко Мастантуоно (Даниэль Карвахаль 77'), Арда Гюлер, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия, Дин Хейзен (Эдуардо Камавинга 65'), Jorge Cestero (Manuel Angel 86'), David Jimenez (Cesar Palacios 77')
Жёлтая карточка: Дин Хейзен 65' (Реал Мадрид)
По итогам противостояния «Альбасете» пробился в 1/4 финала Кубка Испании, а «Реал» завершил свое выступление на турнире.