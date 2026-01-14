Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Я уже много тренеров повидал в клубе. Я всегда настраиваю себя только на позитив и только на победы. И никогда от меня не услышите, что этот тренер сейчас придет и у нас ничего не получится. Это исключено. Поэтому, конечно, мы все ждем с ним знакомства, хотим поработать и хорошо подготовиться к оставшейся части чемпионата, побеждать», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Соглашение с испанским специалистом рассчитано до лета 2028-го года.