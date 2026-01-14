Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем в команде Вадима Романова, который ранее был исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Романов остается в тренерском штабе.  Это было мое желание.  Он хорошо знает команду, вовлечен в работу.  Ребров тоже будет нам помогать.

Вчера мы общались лично, до этого созванивались.  На мой взгляд, он проделал хорошую работу в "Спартаке", — цитирует Карседо Sport24.

Напомним, что Хуан Карседо возглавил "Спартак" в начале прошлой недели.  До перехода в московский клуб он работал в кипрском "Пафосе".

Первую часть текущего сезона РПЛ "Спартак" завершил на шестой строчке в турнирной таблице.  Возобновится чемпионат России только в конце февраля.