Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о будущем в команде Вадима Романова, который ранее был исполняющим обязанности главного тренера команды.

Вадим Романов globallookpress.com

«Романов остается в тренерском штабе. Это было мое желание. Он хорошо знает команду, вовлечен в работу. Ребров тоже будет нам помогать.

Вчера мы общались лично, до этого созванивались. На мой взгляд, он проделал хорошую работу в "Спартаке", — цитирует Карседо Sport24.

Напомним, что Хуан Карседо возглавил "Спартак" в начале прошлой недели. До перехода в московский клуб он работал в кипрском "Пафосе".

Первую часть текущего сезона РПЛ "Спартак" завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.