Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Мы постоянно обсуждаем с Кахигао возможные трансферы и футбольные дела. Но главный фокус должен быть на футболистах, которые есть в нашем распоряжении сейчас. Мы верим в них и знаем, как сделать лучше. Они должны улучшить положение в турнирной таблице», — цитирует Карседо Sport24.

Напомним, что Хуан Карседо возглавил «Спартак» в начале прошлой недели. До перехода в московский клуб он работал в кипрском «Пафосе».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 18 туров.