Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос о том, кто будет капитаном «красно-белых» после его прихода.

Роман Зобнин globallookpress.com

«Как буду выбирать капитана "Спартака"? Я сохраню традиции. Общался уже с Зобниным, общался с Максименко.

Я им объяснил, что они нам очень важны. Вообще вовлечённость всех очень важна. Минуты будут зависеть от игры, но капитан очень важен для нас», — передает слова Карседо Чемпионат.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 13 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями. «Красно-белые» занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 29-ю очками в активе.