Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо ответил на вопрос о том, кто будет капитаном «красно-белых» после его прихода.

Роман Зобнин
Роман Зобнин globallookpress.com

«Как буду выбирать капитана "Спартака"?  Я сохраню традиции.  Общался уже с Зобниным, общался с Максименко.

Я им объяснил, что они нам очень важны.  Вообще вовлечённость всех очень важна.  Минуты будут зависеть от игры, но капитан очень важен для нас», — передает слова Карседо Чемпионат.

В нынешнем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 13 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.  «Красно-белые» занимают 6-е место в таблице чемпионата России с 29-ю очками в активе.