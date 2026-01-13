«Рома» ведет переговоры о переходе нападающего «Астон Виллы» Дониэлла Малена.

Дониэлл Мален globallookpress.com

По данным Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились об аренде игрока с возможностью последующего выкупа за 25–30 миллионов евро. Однако Мален пока не принял окончательное решение о переходе.

Кроме того, на подписание нидерландского форварда претендует «Атлетико». Мадридцы рассматривают его как замену Джакомо Распадори, который близок к переходу в «Аталанту».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Мален сыграл 21 матч и забил четыре гола.