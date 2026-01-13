Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Можно ли назвать переход Баринова одним из самых громких внутри России? Наверное, да. Самое главное, чтобы он был счастлив в ЦСКА, у него все получилось. Мало кому удается играть в одной команде всю карьеру.

Что Баринов может дать ЦСКА? У них нет опорного полузащитника, поэтому они закроют эту позицию. Баринов — опытный футболист, будет помощником для ЦСКА. Однозначно, он идет в стартовый состав.

ЦСКА станет чемпионом? Если смотреть на трансферы, то Лусиано из "Зенита" и Баринов закрыли две важные позиции. И ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Сегодня, 13-го января пресс-служба ЦСКА объявила о переходе Дмитрия Баринова. Полузащитник подписал контракт с армейцами до лета 2029-го года.