Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк выразил желание о том, чтобы капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пополнил состав «армейцев».

«Возможный трансфер Баринова в ЦСКА? Дмитрий — очень хороший игрок для любого клуба в России.

Болельщики ждут, что центр поля Кисляк — Обляков — Баринов будет очень мощным? Пока не могу прогнозировать. Сегодня — так, завтра — иначе. Но хотел бы видеть в ЦСКА такого игрока, как Баринов. Он и человек, и футболист хороший. Дмитрий уже много лет доказывает свою состоятельность», — цитирует Кисляка Sport24.

Ранее появилась информация, что игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом» на предложенных условиях и согласился на переход в ЦСКА.

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. Воспитанник «железнодорожников» в текущем сезоне сыграл 24 матча, забив три гола и отдав семь результативных передач.