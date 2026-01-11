Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о том, что клуб вел переговоры с ЦСКА по поводу перехода полузащитника Владислава Сауся в «армейский» клуб.

Владислав Саусь globallookpress.com

«На какой стадии сейчас переговоры по Саусю в ЦСКА? Мы разговаривали. Теперь — нет.

Возможен ли трансфер? Я не знаю, но все разговоры закончились», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

Ранее появилась информация об интересе «армейцев» к 22-летнему игроку, который в текущем сезоне РПЛ сыграл 17 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.