«Барселона» одержала победу над «Реалом» (3:2) в финальном матче за Суперкубок Испании.

У «сине-гранатовых» дубль оформил Рафинья, отличившись на 36-й и 73-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Роберт Левандовский на 45+4-й минуте.

В составе «Реала» отличились Винисиус Жуниор на 45+2-й минуте и Гонсало Гарсия на 45+6-й минуте.

Результат матча Барселона Барселона 3:2 Реал Мадрид Мадрид 1:0 Рафаэл Диас 36' 1:1 Винисиус Жуниор 45+2' 2:1 Роберт Левандовски 45+4' 2:2 Гонсало Гарсия 45+6' 3:2 Рафаэл Диас 73' Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия ( Маркус Рашфорд 83' ), Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес ( Ферран Торрес 66' ), Педри, Ламин Ямаль ( Рональд Араухо 90' ), Рафаэл Диас ( Жерар Мартин 83' ), Роберт Левандовски ( Даниэль Ольмо 66' ) Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга ( Франко Мастантуоно 82' ), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде ( Арда Гюлер 68' ), Орельен Чуаэми, Гонсало Гарсия ( Давид Алаба 76' ), Винисиус Жуниор ( Даниель Себальос 82' ), Родриго, Дин Хейзен ( Килиан Мбаппе 76' ), Alvaro Fernandez Carreras Жёлтые карточки: Эрик Гарсия 57', Педри 86' — Федерико Вальверде 57', Рауль Асенсио 57', Alvaro Fernandez Carreras 82' Красная карточка: Френки де Йонг 90+1' (Барселона)

Статистика матча 7 Удары в створ 8 4 Удары мимо 2 70 Владение мячом 30 5 Угловые удары 5 1 Офсайды 0 18 Фолы 12

По итогам противостояния «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, а «Реал» завершил свое выступление на турнире на стадии финала.