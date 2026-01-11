«Барселона» одержала победу над «Реалом» (3:2) в финальном матче за Суперкубок Испании.
У «сине-гранатовых» дубль оформил Рафинья, отличившись на 36-й и 73-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Роберт Левандовский на 45+4-й минуте.
В составе «Реала» отличились Винисиус Жуниор на 45+2-й минуте и Гонсало Гарсия на 45+6-й минуте.
Результат матча
БарселонаБарселона3:2Реал МадридМадрид
1:0 Рафаэл Диас 36' 1:1 Винисиус Жуниор 45+2' 2:1 Роберт Левандовски 45+4' 2:2 Гонсало Гарсия 45+6' 3:2 Рафаэл Диас 73'
Барселона: Жоан Гарсия, Жюль Кунде, Пау Кубарси, Эрик Гарсия (Маркус Рашфорд 83'), Алекс Бальде, Френки де Йонг, Фермин Лопес (Ферран Торрес 66'), Педри, Ламин Ямаль (Рональд Араухо 90'), Рафаэл Диас (Жерар Мартин 83'), Роберт Левандовски (Даниэль Ольмо 66')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга (Франко Мастантуоно 82'), Джуд Беллингхэм, Федерико Вальверде (Арда Гюлер 68'), Орельен Чуаэми, Гонсало Гарсия (Давид Алаба 76'), Винисиус Жуниор (Даниель Себальос 82'), Родриго, Дин Хейзен (Килиан Мбаппе 76'), Alvaro Fernandez Carreras
Жёлтые карточки: Эрик Гарсия 57', Педри 86' — Федерико Вальверде 57', Рауль Асенсио 57', Alvaro Fernandez Carreras 82'
Красная карточка: Френки де Йонг 90+1' (Барселона)
По итогам противостояния «Барселона» стала обладателем Суперкубка Испании, а «Реал» завершил свое выступление на турнире на стадии финала.