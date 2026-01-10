Завершились четыре матча 1/32 финала Кубка Англии.

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»
«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» globallookpress.com

«Астон Вилла» одержала победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

В составе гостей голы записали на свой счет Эмилиано Буэндия на 22-й минуте и Морган Роджерс на 45+3-й минуте.

Единственный гол у «Тоттенхэма» забил Вильсон Одобер на 54-й минуте.

Результат матча

ТоттенхэмЛондонТоттенхэм1:2Астон ВиллаАстон ВиллаБирмингем
0:1 Эмилиано Буэндия 22' 0:2 Морган Роджерс 45+3' 1:2 Вильсон Одобер 54'
Тоттенхэм:  Гульельмо Викарио,  Кевин Дансо,  Микки ван де Вен,  Бен Дэвис,  Педро Порро (Доминик Соланке 83'),  Арчи Грей,  Жоау Палинья,  Ксави Симонс,  Вильсон Одобер (Джед Спенс 83'),  Матис Тель (Дейн Скарлетт 78'),  Ришарлисон (Рандаль Коло Муани 31')
Астон Вилла:  Марко Бизот,  Ламаре Богард,  Бубакар Камара (Юри Тилеманс 9'),  Ян Матсен (Лука Динь 78'),  Пау Торрес,  Эзри Конса,  Эмилиано Буэндия,  Джон МакГинн (Джейдон Санчо 65'),  Мэтти Кэш (Андрес Гарсия 79'),  Дониелл Мален (Олли Уоткинс 65'),  Морган Роджерс
Жёлтые карточки:  Арчи Грей 57',  Педро Порро 79'  —  Эмилиано Буэндия 67',  Андрес Гарсия 81'

«Астон Вилла» пробилась в 1/16 финала Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил свое выступление на турнире.

«Бристоль Сити» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1.

У хозяев хет-трик оформил Эмиль Рис, отличившись на 2-й, 68-й и 76-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Анис Мехмети на 37-й минуте и Роберт Аткинсон на 66-й минуте.

В составе «Уотфорда» единственный гол забил Джек Гривз на 74-й минуте.

«Кембридж Юнайтед» — «Бирмингем Сити» 2:3

«Гримсби» — «Уэстон» 3:2

По итогам противостояний «Бристоль Сити», «Бирмингем» и «Гримсби» также пробились в 1/16 финала Кубка Англии.