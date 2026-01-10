Завершились четыре матча 1/32 финала Кубка Англии.

«Астон Вилла» одержала победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

В составе гостей голы записали на свой счет Эмилиано Буэндия на 22-й минуте и Морган Роджерс на 45+3-й минуте.

Единственный гол у «Тоттенхэма» забил Вильсон Одобер на 54-й минуте.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:2 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Эмилиано Буэндия 22' 0:2 Морган Роджерс 45+3' 1:2 Вильсон Одобер 54' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кевин Дансо, Микки ван де Вен, Бен Дэвис, Педро Порро ( Доминик Соланке 83' ), Арчи Грей, Жоау Палинья, Ксави Симонс, Вильсон Одобер ( Джед Спенс 83' ), Матис Тель ( Дейн Скарлетт 78' ), Ришарлисон ( Рандаль Коло Муани 31' ) Астон Вилла: Марко Бизот, Ламаре Богард, Бубакар Камара ( Юри Тилеманс 9' ), Ян Матсен ( Лука Динь 78' ), Пау Торрес, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия, Джон МакГинн ( Джейдон Санчо 65' ), Мэтти Кэш ( Андрес Гарсия 79' ), Дониелл Мален ( Олли Уоткинс 65' ), Морган Роджерс Жёлтые карточки: Арчи Грей 57', Педро Порро 79' — Эмилиано Буэндия 67', Андрес Гарсия 81'

Статистика матча 5 Удары в створ 7 4 Удары мимо 4 39 Владение мячом 61 4 Угловые удары 5 3 Офсайды 0 13 Фолы 10

«Астон Вилла» пробилась в 1/16 финала Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил свое выступление на турнире.

«Бристоль Сити» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1.

У хозяев хет-трик оформил Эмиль Рис, отличившись на 2-й, 68-й и 76-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Анис Мехмети на 37-й минуте и Роберт Аткинсон на 66-й минуте.

В составе «Уотфорда» единственный гол забил Джек Гривз на 74-й минуте.

«Кембридж Юнайтед» — «Бирмингем Сити» 2:3

«Гримсби» — «Уэстон» 3:2

По итогам противостояний «Бристоль Сити», «Бирмингем» и «Гримсби» также пробились в 1/16 финала Кубка Англии.