Завершились четыре матча 1/32 финала Кубка Англии.
«Астон Вилла» одержала победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.
В составе гостей голы записали на свой счет Эмилиано Буэндия на 22-й минуте и Морган Роджерс на 45+3-й минуте.
Единственный гол у «Тоттенхэма» забил Вильсон Одобер на 54-й минуте.
Результат матча
«Астон Вилла» пробилась в 1/16 финала Кубка Англии, а «Тоттенхэм» завершил свое выступление на турнире.
«Бристоль Сити» разгромил «Уотфорд» со счетом 5:1.
У хозяев хет-трик оформил Эмиль Рис, отличившись на 2-й, 68-й и 76-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Анис Мехмети на 37-й минуте и Роберт Аткинсон на 66-й минуте.
В составе «Уотфорда» единственный гол забил Джек Гривз на 74-й минуте.
«Кембридж Юнайтед» — «Бирмингем Сити» 2:3
«Гримсби» — «Уэстон» 3:2
По итогам противостояний «Бристоль Сити», «Бирмингем» и «Гримсби» также пробились в 1/16 финала Кубка Англии.