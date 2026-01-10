В субботу, 10 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу». Начало игры — в 20:45 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

38' Теперь слева продрался внутрь чужой штрафной Мален и очередной угловой для «Виллы» добыл.

37' С правого края вошёл в штрафную «Тоттенхэма» с мячом Роджерс и выполнил то ли прострел на дальнюю штангу, то ли удар в дальний угол — вышло в любом случае неудачно.

36' Уже долго держится мяч у гостей, контролирует его «Астон Вилла» уверенно.

35' Прижали гости лондонцев к их воротам после углового и нанесли несколько ударов, но ни один из них не долетел до створа — все были заблокированы.

34' Опасно ворвался слева в штрафную «Тоттенхэма» Мален, однако прострел низом во вратарскую накрыли.

33' А вот сейчас Коло-Муани перестарался с прессингом и завалил одного из центральных защитников «Виллы».

Статистика матча 1 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 42 Владение мячом 58 0 Угловые удары 3 4 Фолы 3

32' Удалось «шпорам» накрыть высоким прессингом «Астон Виллу», отобрали мяч на чужой половине поля.

31' Рандаль Коло-Муани вышел на поле вместо Ришарлисона. По одной вынужденной замене у тех и других уже в первые полчаса — вот вам и кубок...

30' Так и есть. Бразильца уводят в подтрибунку, «Тоттенхэм» временно в меньшинстве.

29' Медицинский штаб «Тоттенхэма» на поле и оказывает помощь Ришарлисону. Ещё одна вынужденная замена у нас вполне может скоро случиться.

28' Ришарлисон сделал рывок в чужую штрафную и там, похоже, практически на ровном месте дёрнул мышцу. Лежит на траве бразилец.

27' Назад отходят бирмингемцы после забитого мяча — вероятно, вполне сознательно. «Тоттенхэм» держит мяч, но обострить пока не может.

26' В атаке нарушили правила игроки «Тоттенхэма», штрафной разыграют гости.

24' Неплохо издали ударил Кэш, но по центру ворот — там надёжен Викарио.

23' Равная игра шла в первой половине тайма, но «Астон Вилла» воспользовалась по сути первой грубой ошибкой соперника в обороне — смотрим, что будет дальше.

22' ГОООЛ! 0:1! Эмилиано Буэндия! Отличная атака по центру прошла у «Астон Виллы». Мален получил мяч на входе в штрафную, покатил на ход набегавшему слева Буэндии, который без сопротивления прошёл вперёд и уверенно пробил под перекладину с близкого расстояния.

21' Защита «Тоттенхэма» справилась с подачей МакГинна, а дальше Конса подыграл себе рукой в атаке.

20' Снова «Астон Вилла» пошла вперёд большими силами и заработала угловой.

19' Навес с правого фланга в штрафную «Виллы» долетел до Теля, который пытался пробить, но не подстроился под мяч — в итоге он полетел вдоль ворот.

18' Дэвис откликнулся в штрафной на подачу из глубины, но не смог как следует скинуть мяч в центр — там были только защитники гостей.

17' Удалось хозяевам отодвинуть игру от своих ворот, последние минуты именно «шпоры» контролируют мяч.

15' Долго «Тоттенхэм» катал мяч перед штрафной «Астон Виллы», но до удара дело так и не довёл.

14' Своим дальним ударом ответил Одоберт — точно по центру в руки Бизота.

13' Первый угловой на левом фланге заработали гости. Да, намного активнее «Вилла» на первых минутах матча.

12' «Тоттенхэм» пока вынужден действовать без мяча практически всё время. «Астон Вилла» всем составом в атаке на чужой половине поля.

11' На дальний удар решился Мален после быстрой атаки — в створ не попал. Но для пристрелки сойдёт.

09' А вот теперь и замена — Тилеманс вместо Камара. «Вилла» с мячом тем временем.

08' Возобновился матч, Камара ушёл сразу в подтрибунку вместе с докторами. Замена пока не состоялась.

06' Пока врачи оказывают помощь французу на поле, у кромки разминается Юри Тилеманс. Судя по всему, пауза затянется надолго, потому что Камара пока не может даже встать на ноги.

05' Приходится игрокам «Астон Виллы» выбить мяч за боковую — Камара показывает, что не может продолжить встречу. Уже готовится замена у гостей.

04' И продолжают команды мочить друг друга — теперь Камара с трудом ходит после стыка с Пальиньей в центральном круге. А футбол-то будет?

03' Теперь Мэтти Кэш получил по ногам от Хави на своей половине поля. Весьма жёстко наша игра начинается.

02' Богард нарушил правила на Симонсе в центре, игрок сборной Нидерландов держится за поясницу и с трудом поднимается.

01' Матч начался!

До матча

20:43 Совсем скоро прозвучит стартовый свисток — команды уже на поле!

20:37 В Северном Лондоне сегодня +3 и без осадков.

20:30 Главный арбитр встречи — 46-летний Крейг Поусон.

20:24 Хоть матч и кубковый, и Томас Франк, и Унаи Эмери выставляют если не оптимальные стартовые составы, то очень близкие к ним. Лучшие бомбардиры команд в чемпионате — Ришарлисон и Роджерс (по 7 голов) — также на месте.

20:19 Сегодняшняя встреча пройдёт на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Арена вмещает 62 тысячи зрителей.

Стартовые составы команд

«Тоттенхэм»: Викарио, Дэвис, ван де Вен, Дансо, Порро, Грей, Пальинья, Тель, Симонс, Одоберт, Ришарлисон.

«Астон Вилла»: Бизот, Матсен, Торрес, Конса, Кэш, Камара, Богард, Буэндия, Роджерс, МакГинн, Мален.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» под руководством Томаса Франка бодро начинали сезон, но в последние пару месяцев только страдают. Из 16 последних матчей во всех турнирах «Тоттенхэм» выиграл всего 4, из них 2 — дома в ЛЧ у скромных «Копенгагена» и «Славии». Лондонцы в какой-то момент (а именно после 7-го) даже шли в топ-3 АПЛ, но сейчас занимают аж 14-е место — впрочем, с учётом бешеной плотности в таблице это ещё ничего не значит: отставание от пятого места, дающего путёвку в еврокубки — всего-то шесть очков, или две победы.

В 2026 году «Тоттенхэм» провёл три матча, но пока ни разу не победил. Сначала были абсолютно закономерные 0:0 с «Брентфордом» — там команды за 90 минут не создали вообще ничего, а вот дальше были совсем обидные потери очков: с «Сандерлендом» почти весь матч вели в счёте и контролировали игру, но пропустили в концовке (1:1), а «Борнмуту» вообще проиграли из-за гола на 95-й (2:3).

В Кубке Англии «шпорам» откровенно не повезло со жребием: пока многие клубы Премьер-лиги в 1/32 финала развлекаются с соперниками из третьей-четвёртой лиги, «Тоттенхэму» досталась «Вилла», идущая третьей в АПЛ. Томас Франк, может, и хотел бы ротировать состав на кубковую встречу, но тут, во-первых, уровень соперника не позволяет выпустить резервистов, во-вторых, многие игроки попросту недоступны: помимо давно травмированных Мэддисона и Кулусевски не сыграют Ромеро (дисквалифицирован), Биссума, Сарр (на Кубке Африки), Кудус и Бентанкур (травмированы).

«Астон Вилла»

У «Виллы» как раз наоборот всё замечательно: в 14 матчах за последние 2 месяца у команды из Бирмингема всего одно поражение — на «Эмирейтс» от доминирующего в АПЛ «Арсенала» (1:4). Зато было целых 12 побед, в том числе 11 подряд с начала ноября до конца декабря. Как итог — к середине зимы «Астон Вилла» делит с «Манчестер Сити» второе место в Премьер-лиге и вполне себе реально участвует в чемпионской гонке.

Кубок — это, конечно, совсем другая история, но тут у бирмингемского клуба есть одно жирное преимущество над всеми остальными английскими клубами: не забывайте о том, что «Виллу» тренирует, пожалуй, самый «кубковый» тренер в мире — Унаи Эмери. В прошлом сезоне он дошёл с «Астон Виллой» до полуфинала Кубка Англии и лишь там уступил будущему обладателю трофея — «Кристал Пэлас».

Кадровые проблемы перед стартом в Кубке у команды Эмери не такие серьёзные, как у «Тоттенхэма», но тоже присутствуют: по-прежнему в лазарете находятся Онана и Баркли, в последнем туре АПЛ с «Пэлас» травму получил основной голкипер Эмилиано Мартинес, на Кубок Африки уехал Эванн Гессан.

Личные встречи

Самый интересный факт о личках «Тоттенхэма» и «Астон Виллы» — уже 24 матча подряд эти команды не играют между собой вничью: последний раз победителя не выявили аж в мае 2012-го. В этих 24 встречах у «шпор» двукратный перевес по победам — 16-8, однако последние три матча выиграла «Вилла», в том числе в прошлом розыгрыше Кубка Англии — 2:1 в Бирмингеме в 1/16 финала.

