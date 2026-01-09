прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.65

10 января в матче 1/32 финала Кубка Англии сыграют «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Начало встречи — в 20:45 мск.

«Тоттенхэм»

Перед матчем: «Шпоры» начинают свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где сразу встретится с непростой «Астон Виллой», которая может доставить проблемы лондонской команде.

В английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» показывает далеко не самые лучшие результаты, занимая лишь 14-е место в таблице с 27-ю очками в активе после 21-го тура.

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «шпоры» уступили «Борнмуту» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+5-й минуте. До этого «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Сандерлендом» (1:1).

Команда не может победить на протяжении 3-х последних матчей. За этот период «Тоттенхэм» также поделил очки с «Брентфордом», так и не сумев открыть счет (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тоттенхэм» точно проводит не самый удачный сезон, у команды сменился главный тренер, а результаты в АПЛ провальные. Сезон может спасти достойное выступление в Кубке Англии.

Лучший бомбардир «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне — это нападающий Ришарлисон, который забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи за 21 встречу в АПЛ.

«Астон Вилла»

Перед матчем: Подопечные Унаи Эмери также стартуют в Кубке Англии со стадии 1/32 финала. Вылет в предстоящем матче будет не очень хорошим результатом.

Несмотря на это, «Астон Вилла» продолжает погоню за «Арсеналом» в АПЛ. После 21-го тура «львы» занимают 3-е место с 43 очками в активе, отставая от «канониров» на 6 пунктов.

Последние матчи: В прошлом поединке «Астон Вилла» сыграла вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а до этого «львы» обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:1, забивая голы в каждом тайме.

В последних 5-и встречах «Астон Вилла» проиграла только «Арсеналу» (1:4), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период команда забила 8 голов при 7-и пропущенных.

Состояние команды: «Астон Вилла» проводит шикарный сезон — уверенная игра, рекордная победная серия. Осталось только пошуметь в Кубке Англии, но сделать это будет непросто.

В последних 3-х очных встречах «львы» непременно обыгрывали «Тоттенхэм». Получится ли на сей раз победить и пробиться в следующую стадию Кубка Англии? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» не может победить на протяжении 3-х последних матчей

В последних 5-и встречах «Астон Вилла» проиграла только 1 раз

В последних 3-х очных матчах «Астон Вилла» непременно обыгрывала «Тоттенхэм»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.55, а победа «Астон Виллы» — в 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 1.93 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Астон Вилла» окажется сильнее «шпор».

2.65 Победа «Астон Виллы». Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.65.

Прогноз: Одна из команд откроет счет в 1-м тайме.

1.85 В 1-м тайме забьет только одна команда. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.85.