Полузащитник «Зенита» Жерсон перешел в бразильский «Крузейро». Условия сделки и мотивация сторон — в материале LiveSport.Ru

В России как дома, но в Бразилии лучше

Летом «Зенит» совершил громкий трансфер: за 25 млн евро купил полузащитника «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсона. Ожидания от приезда хавбека в РПЛ были высокими, но после дебюта в составе сине-бело-голубых его выступление (когда он выступал, конечно) с каждым уикендом разочаровывало все больше. А различные слухи и «инсайды» постоянно отправляли 28-летнего футболиста то на родину, то на Ближний Восток.

Однако в то, что роман Жерсона и «Зенита» продлится всего полгода, верилось с трудом. В петербургском клубе о желании бразильца уйти не слышали. Да и сам футболист буквально в начале декабря не был настроен на отъезд из России.

У меня действующий контракт с «Зенитом». Я собираюсь его полностью отработать. Мне здесь хорошо, меня тепло приняли и чувствую себя как дома. Жерсон полузащитник

Без малого через 5 недель Жерсон заявит, что счастлив своему переходу из «Зенита» в «Крузейро», и поблагодарит руководство бразильского клуба. Мягко говоря, не самое красивое поведение в отношении сине-бело-голубых. Впрочем, за компенсацию, которую получит «Зенит», на это можно закрыть глаза.

Жерсон globallookpress.com

Российский и бразильский клубы не сразу, но пришли к общему знаменателю по условиям трансфера:

сначала «Крузейро» рассматривал подписание Жерсона за 20 млн евро, а «Зенит» хотел получить 40 млн евро;

затем «Крузейро» предложил обменять Жерсона на защитника Жонатана Жезуса с доплатой в 12 млн евро, но «Зенит» отказал;

потом «Крузейро» предложил за Жерсона 25 млн евро + 2 млн евро бонусами, но «Зенит» снова отказал;

и наконец «Крузейро» предложил за Жерсона 27 млн евро + 3 млн евро бонусами, на что «Зенит» согласился.

СМИ называли и другие клубы, заинтересованные в Жерсоне. Например, «Аль-Наср», «Палмейрас», «Сантос». Последний, кстати, через отца Неймара, который состоит в хороших отношениях с семьёй Жерсона, предлагал аренду футболиста с выплатой 100% зарплаты, но сам игрок отказался от этого варианта. Зато с «Крузейро» всё срослось.

«Зенит» отделался лёгким испугом

Наступившее трансферное окно для «Зенита» было наилучшей возможностью с наименьшими потерями прекратить сотрудничество с Жерсоном. Напомним, петербуржцы не просто выкупили хавбека за 25 млн евро, а заключили с ним 5-летний контракт с зарплатой 3,5 млн евро за сезон (по информации «Чемпионата»).

Из-за невразумительного выступления бразильца в первой части сезона (15 матчей и 2 гола) эксперты Transfermarkt снизили его оценочную рыночную стоимость до 18 млн евро. Конечно, можно было рискнуть и оставить Жерсона в команде с надеждой на завершение процесса адаптации, восстановление формы на сборах и выступление во второй части сезона на максимум с целью получить вызов в сборную на чемпионат мира. Но такого порыва от него в Петербурге до сих пор не замечали.

А здесь и сейчас появился вариант с «Крузейро», который может сразу возместить затраты и на компенсацию, и на выплаченную зарплату. Также есть возможность получить до 3 млн евро в виде бонусов, которые, по информации бразильских СМИ, привязаны к командным успехам «Крузейро»: полмиллиона евро после каждой победы в национальных и международных турнирах.

Что-либо утверждать на будущие 4 года сложно, но у «лис» в плане перспектив на титул наблюдается положительная тенденция. Пройдя в 2020-2022 гг. очищение бразильским пердивом, «Крузейро», выкупленный сначала «зубастиком» Роналдо, а теперь миллиардером Педро Лоуренсу, стабилизировал финансовое состояние, после чего результаты постепенно пошли вверх. Так, в сезоне-2025 клуб из Белу-Оризонти, доведя стоимость своего состава до третьей в лиге, выиграл бронзу бразильского чемпионата и дошёл до полуфинала Кубка страны.

ФК «Крузейро» globallookpress.com

Плюс «СЭ» сообщает, что «Зениту» в рамках сделки перейдут права на ряд игроков из системы «Крузейро». На данный момент это предложение выглядит как «кот в мешке». Сине-бело-голубые могут получить как условного Ду Кейроса, арендованного сейчас «Оренбургом», так и условного Педро, который в последнее время выбился в лидеры «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии. А уж кто именно попадется, зависит от работы скаутов «Зенита» и щедрости «Крузейро».

«Крузейро» нужна суперзвезда, а Жерсону — ЧМ

Вернемся к «Крузейро»: чтобы сделать шаг вперед и стать реальной угрозой «Фламенго», «Палмейрасу», «Ботафого», клубу требуется еще усиление. К тому же в этом году «лисам» предстоит выступление в Кубке Либердаторос, где тоже не хочется ударить в грязь лицом.

Так что покупка Жерсона, которая станет самой дорогой в истории не просто клуба (ранее игроков дороже 8 млн евро «Крузейро» не приобретал), а всего южноамериканского футбола (прежний рекорд принадлежал «Палмейрасу», который в феврале 2025 г. купил у «Барселоны» Витора Роке за 25,5 млн евро), вполне вписывается в этот проект.

Притом купить именно Жерсона — это личная просьба нового главного тренера «Крузейро» Тите. 64-летний специалист занял должность, освободившуюся после ухода Леонардо Жардима по личным причинам, лишь 16 декабря. Но заключив контракт на один год, он сразу обратился к руководству клуба с просьбой о пополнении состава.

В частности, новый наставник пожелал видеть в своей команде Жерсона. Недаром хавбек впервые получил вызов в сборную Бразилии, а также стал капитаном «Фламенго», когда эти команды возглавлял Тите.

Тите globallookpress.com

Что касается самого Жерсона, то по данным «СЭ», он не изъявлял желания покинуть «Зенит» — инициатором трансфера стал его отец. Впрочем, Андре Кюри, агент полузащитника, располагает несколько иной информацией.

Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро». Андре Кюри агент полузащитника Жерсона

Жерсон для российских болельщиков в памяти останется одним из главных разочарований. Вместо игрока, который показывал класс на клубном чемпионате мира в матчах против «Челси» и «Баварии», в РПЛ приехал немотивированный пешеход в плохой физической форме.

В оправдание бразильца можно рассказать и про большое количество проведенных за год игр и, соответственно, отсутствие нормального отпуска, и про адаптацию к более силовому и физически требовательному футболу РПЛ, и про смену погодных условий, часовых поясов, решение бытовых вопросов и т. д. Хотя агент Сергей Новиков, который участвовал в организации трансфера Жерсона из «Фламенго» в «Зенит», видит проблему в другом.

В «Марселе» и «Роме» Жерсон не был тем Жерсоном, каким стал в «Фламенго». В бразильском чемпионате он себя чувствует как рыба в воде. Для него и его семьи очень важно то, что в Бразилии он, конечно, суперзвезда. И на сегодняшний день ею остаётся. Что касается Европы, то до мегазвезды он не дотягивает. Жерсон здесь находится в ранге футболиста-середняка. Он привык к большому вниманию, и этого в «Зените» ему не хватило — это психология. Сергей Новиков футбольный агент

В такой ситуации, за год до столь важного чемпионата мира срываться и снова уезжать заграницу, где уже был неудачный опыт, Жерсону не стоило. Он, как говорится, игрок для внутреннего пользования, и не стоит потом удивляться, если в «Крузейро» он с первых же матчей начнет делать разницу на поле. Хотя если у отца и иных представителей полузащитника была цель заработать на комиссионных, разнице в зарплате и других платежах, то пока у них дело выгорает.

Ну а «Зениту» остается пожелать поразборчивее работать на трансферном рынке. Сейчас ошибку в целом удалось исправить, в следующий раз так легко отделаться может и не получится.